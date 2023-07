Tour de France: Vingegaard et Pogacar seuls au monde après une semaine, le suspense pour le maillot jaune reste total

Alors que les coureurs du Tour de France vont enfin avoir droit à un jour de repos lundi, après les neuf premières étapes, Jonas Vingegaard et Tadej Pogacar ont fortement animé la première semaine de course. Si le Danois a frappé fort à Laruns, pour s'emparer dans la foulée du maillot jaune, le Slovène a bien réagi. Impossible, ce dimanche, de dire qui l'emportera.

La bataille tant attendue a eu lieu. Chaque jour où la route s'est élevée. Et elle devrait être passionnante jusqu'au bout. Alors que le public et les observateurs attendaient avant le Tour de France un duel de monstres entre Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) et Tadej Pogacar (UAE Emirates), les deux derniers vainqueurs de la Grande Boucle ont répondu présent lors de la première semaine de course, animant la lutte pour le général dès qu'ils en ont eu l'occasion, et forçant les autres, les simples mortels, à se contenter des miettes.

Premier acte: un Pogacar très joueur dans le Pays basque

Si l'on pouvait s'interroger sur son état de forme, après sa lourde chute sur Liège-Bastogne-Liège fin avril lui ayant valu une double fracture du poignet gauche et plusieurs semaines de repos forcé, Tadej Pogacar a très vite rassuré au départ de Bilbao le 1er juillet. Très offensif, très joueur, et se battant pour toutes les bonifications, "Pogi" a tenté d'isoler Vingegaard lors des deux premières étapes, pour le pousser déjà au duel. Un piège dans lequel le Danois a pris soin de ne pas tomber, quitte à accuser onze secondes de retard au soir de la deuxième étape à Saint-Sébastien.

Deuxième acte: le coup de massue de Vingegaard dans Marie Blanque

Mercredi 5 juillet, cinquième étape du Tour entre Pau et Laruns, et surtout première étape de montagne dans les Pyrénées. Après le très long col de Soudet en milieu de parcours, Vingegaard et Pogacar se retrouvent en tête-à-tête dans le col de Marie Blanque (avec Sepp Kuss pour tenir la chandelle).

Et là, c'est la sensation. A 20 kilomètres de l'arrivée, sur sa toute première attaque, le leader de la Jumbo-Visma laisse sur place son rival d'UAE Emirates, et continue de creuser l'écart dans le final. Si Jai Hindley, vainqueur à Laruns, prend le maillot jaune, Jonas Vingegaard met 1'04'' à Tadej Pogacar sur la ligne. Le Slovène semble assommé, les observateurs aussi. Et une question se pose: le Tour de France est-il déjà terminé?

Troisième acte: la revanche de "Pogi"

A peine le temps de digérer, que le lendemain, la sixième étape au départ de Tarbes offre un effrayant triptyque Aspin-Tourmalet-Cambasque. Vu le festival de la veille, on imagine déjà Vingegaard en remettre une couche et enfoncer un peu plus Pogacar. C'est d'ailleurs le projet de la Jumbo-Visma, qui roule très, très fort une bonne partie de l'étape, pour mettre son leader sur orbite. Le plan paraît sans accroc. Dans l'ascension de Cauterets-Cambasque, Wout van Aert s'écarte, et Jonas Vingegaard place la banderille tant attendue.

Sauf que cette fois, Pogacar encaisse. Mieux, le maillot blanc contre-attaque à trois kilomètres du sommet et largue le Danois. Impressionnant, "Pogi" remporte l'étape et grappille 24 secondes à Vingegaard, hors bonifs. Nouveau maillot jaune, le Danois n'a plus que 25 secondes d'avance sur son dauphin. Un écart... encore amené à être réduit.

Après deux étapes pour les sprinteurs, Tadej Pogacar a en effet remporté une nouvelle bataille ce dimanche, au Puy de Dôme. A 1,5 km du sommet, et malgré cette chaleur qu'il n'apprécie guère, le Slovène a mis une petite mine et fini par distancer le maillot jaune. Huit secondes seulement de reprises à la fin, mais une petite victoire psychologique, une deuxième, juste avant la première journée de repos.

"C'était une bonne journée, avant l'ascension finale, ça n'a pas été très dur, les jambes tournaient bien, donc je me suis dit 'pourquoi ne pas attaquer?'. Jonas était fort, mais j'ai pu envoyer aujourd'hui, s'est satisfait Pogacar. Je suis heureux de pouvoir reprendre un peu de temps et le mettre sous pression."

Leader pour désormais 17 secondes, Vingegaard joue pourtant la carte de l'optimisme. "Il (Pogacar) était incroyablement fort aujourd'hui, il méritait de reprendre ces secondes, convient le vainqueur sortant. Au bout du compte, je suis content d'avoir gardé le maillot jaune et de toujours l'avoir après la première semaine. (...) Je crois qu'on est tous les deux à un niveau très élevé. Mais les étapes qui me conviennent le mieux sont encore devant nous. Ce sera une lutte acharnée. Je vais faire tout mon possible pour essayer de gagner à Paris." Il reste d'abord 12 étapes. Et un suspense total.

Le classement général après la neuvième étape:

1. Jonas Vingegaard

2. Tadej Pogacar à 17''

3. Jai Hindley à 2'40''

4. Carlos Rodriguez à 4'22''

5. Adam Yates à 4'39''

6. Simon Yates à 4'44''

7. Tom Pidcock à 5'26''

8. David Gaudu à 6'01''

9. Sepp Kuss à 6'45''

10. Romain Bardet à 6'58''