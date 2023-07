Tour de France: Van Aert estime être "le meilleur des gens normaux" après les chronos de Vingegaard et Pogacar

Wout van Aert a terminé troisième du contre-la-montre individuel ce mardi lors de la 16e étape du Tour de France entre Passy et Combloux. Le Belge de la Jumbo-Visma a ensuite salué, à sa manière, les incroyables performances de Tadej Pogacar et Jonas Vingegaard sur le chrono.

Victorieux de la 16e étape du Tour de France ce mardi entre Passy et Combloux, Jonas Vingegaard a marqué les esprits et peut-être définitivement tué tout suspense pour le classement général lors du seul contre-la-montre de l'édition 2023. Impérial, le Danois de l'équipe Jumbo-Visma a terminé avec 1 minute et 38 secondes d'avance sur Tadej Pogacar et a encore accentué sa marge en vue de la victoire finale à Paris. Derrière les deux favoris de la Grande Boucle, Wout van Aert a signé une performance majuscule...pour échouer à presque trois minutes de son coéquipier (2:51).

"C'est fou comme Jonas a été rapide. Après les étapes passées, je ne m'attendais pas à un tel écart avec moi et Tadej, s'est enthousiasmé le Belge pourtant considéré comme l'un des meilleurs rouleurs de la planète. Comment l'expliquer? Il est si fort dans le contre-la-montre. Il a vraiment beaucoup progressé ces dernières années. C'est un avantage pour lui que le contre-la-montre soit si dur et à la fin du Tour."

>> Revivez la 16e étape et la démonstration de Vingegaard

"Ils sont tellement au-dessus de tout le monde"

Longtemps leader provisoire de ce chrono dans les Alpes, le Français Rémi Cavagna a finalement cédé après un gros passage de Wout van Aert et des favoris du général. Mais à l'arrivée, malgré son ascension remarquable dans la Côte de Domancy, le champion de Belgique du chrono a terminé loin des ovnis Pogacar et Vingegaard.

"Je suis le meilleur des gens normaux, a encore estimé Wout van Aert après sa troisième place du jour. C'est impossible de comprendre de tels écarts. Enfin si, c'est possible. Ces deux-là sont tellement au-dessus de tout le monde."

>> Découvrez la radio digitale RMC 100% Route

Si les détracteurs de Tadej Pogacar et Jonas Vingegaard ont rapidement attaqué les deux hommes en les accusant à demi-mot de dopage, les théories en ce sens se multipient déjà en ligne, ce n'est pas le cas de Wout van Aert. Derrière la petite phrase du Belge, pas d'amertume apparente mais bien l'impression qu'il a été battu par plus fort, beaucoup plus fort.

Pour le prouver il suffit de voir sa réaction quand le Slovène et le Danois sont arrivés à Combloux. Délogé de sa place de leader, le Belge de la Jumbo-Visma a sobrement tiré son chapeau (précisément sa casquette) pour saluer la performance du duo Pogacar-Vingegaard.