Tour de France: "Même quand il veut lâcher le maillot jaune, il n'y arrive pas", Bardet s'amuse du niveau de Pogacar

Tadej Pogacar portera bien le maillot jaune ce mercredi pour la 11e étape du Tour de France. Pourtant, le coureur slovène a bien failli le laisser à Lennard Kämna ce mardi, se délaissant ainsi de certaines responsabilités. Une situation qui amuse Romain Bardet et interroge.

Tadej Pogacar a-t-il vraiment voulu laisser le maillot jaune de leader à Lennard Kämna ce mardi lors de la 10e étape du Tour de France? La question mérite d’être posée puisque tout le monde ne semble pas d’accord dans le peloton. Sous la menace du coureur de la Bora-Hansgrohe, le double vainqueur de l’épreuve a sprinté à l’arrivée à Megève, lui garantissant de conserver sa tunique jaune pour 11 secondes.

Pour Pogacar, "plusieurs équipes ont accéléré pour être en bonne position et c'est cela qui a fait la différence"

Romain Bardet estime que Pogacar voulait céder son maillot jaune. "Même quand il veut le lâcher, il n’y arrive pas, ironise le Français au micro de RMC. Je pense qu’il voulait vraiment le laisser filer parce qu’il ne roulait pas vraiment vite. Mais ils n’y sont pas arrivés". Le leader de la course a terminé l’étape du jour à 8’32" de Kämna, un temps virtuel maillot jaune et devenu son nouveau dauphin.

Selon le principal intéressé, c’est le travail des autres équipes, peut-être pour lui laisser le poids de ce maillot, qui l’a empêché de s’en séparer cinq jours après l’avoir endossé pour la première fois, même si son accélération dans les derniers mètres pose question. "Je suis content de garder le maillot jaune avant les deux étapes de montagne les plus dures de ce Tour, explique l'intéressé. Kämna l'a presque pris aujourd'hui, je pense que ç'aurait été sympa pour lui. Cela n'aurait pas été un drame s'il l'avait eu mais, dans la montée finale, plusieurs équipes ont accéléré pour être en bonne position et c'est cela qui a fait la différence".

"C'est l'équipe UAE qui a imprimé un bon tempo dans la montée", juge van Aert

Un constat que ne partage pas le maillot vert Wout van Aert. "C'est l'équipe UAE qui a imprimé un bon tempo dans la montée, suffisamment pour garder le maillot jaune, estime le coureur belge. Je crois que Tadej (Pogacar) aime le maillot jaune, et c'est normal."

Le directeur sportif d'UAE Team Emirates, Mauro Gianetti, a lui indiqué que l’objectif était d’abandonner le maillot jaune avant d’aborder deux étapes de très haute montagne et leurs cinq cols hors-catégorie, pour mieux le récupérer. "Alors qu'on avait arrêté de rouler pour faire grandir l'écart, ce sont les autres équipes qui s'y sont mises, affirme-t-il. Pour nous, ça aurait été bon de perdre le maillot et c'est possible que les autres aient roulé pour nous obliger à le garder". Tadej Pogacar va donc devoir assumer à nouveau cette responsabilité ce mercredi, sans deux de ses lieutenants.