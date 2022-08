Coupe du monde 2022, J-100: une capsule flottante bretonne inspirée de James Bond va débarquer au Qatar

Les organisateurs du Mondial au Qatar espèrent s’en servir pour développer le tourisme dans leur pays après la compétition. Mais si le nombre de logements inquiète pour la Coupe du monde 2022, l’entreprise bretonne Anthénea va y exposer sa capsule flottante. Une innovation qui pourrait bien révolutionner l’hôtellerie dans le pays du Golfe et dans le monde à l'avenir.

Et si la solution à la crise du logement sortait d’une usine des Côtes-d’Armor et plus précisément de la ville de Lannion. Avant de peut-être s’attaquer à d’autres marchés, la société Anthénea va se lancer cet hiver à l’assaut de l’hôtellerie lors de la Coupe du monde au Qatar (du 20 novembre au 18 décembre).

A 100 jours du début de la compétition à Doha, RMC Sport est parti à la découverte de cet ambitieux projet qui va profiter du sport pour s’offrir une exposition auprès de supporters venus du monde entier.

La capsule Anthénea va débarquer au Qatar pour la Coupe du monde 2022 © DR RMC Sport

Une idée inspirée par James Bond et validée par Pierre Cardin

L’idée de cette chambre flottante est née dans l’esprit de l’architecte Jean-Michel Ducancelle à la fin des années 70 en regardant un film de 007 avec Roger Moore. L’architecte est suivi par Pierre Cardin avant que l’idée ne soit abandonnée par le célèbre couturier. L’industriel Jacques-Antoine Cesbron, président de la société Anthénea (créée en 2018 pour la conception du prototype d’une suite hôtelière flottante) a relancé l’idée. Le prototype est depuis posé dans le port de Trébeurden dans les Côtes-d’Armor.

"C’est venu en regardant James Bond. Quand on est fan de James Bond cela facilite les choses. C’est venu dans les années 70 du film L’espion qui m’aimait. A la fin du film, le héros s’échappe d’une ville sous-marine dans une sorte de capsule toute ronde, a raconté le dirigeant d’Anthénea à RMC Sport. Note ami designer, architecte naval et d’intérieur a eu l’idée de dire que c’était joli mais petit. Il l’a fait en vrai, en grand, en deux fois plus grand pour en faire une vraie habitation et un lieu de séjour."

La capsule Anthénea dans le port de Trébeurden en Bretagne © DR RMC Sport

Un premier projet lancé au Qatar pour le Mondial

Cette suite flottante comprend aussi un espace sofa avec une immense baie vitrée d’environ 4m afin de pouvoir profiter des fonds marins en tout décontraction. La suite hôtelière flottante est à 100 % autonome grâce à des panneaux photovoltaïques et un traitement des eaux usées. Un premier projet sera livré début novembre au Qatar pour la Coupe du monde. Une capsule Anthénea sera installée à Doha dans la marina de Pearl et sans impact négatif sur les fonds marins. Une autre capsule est en travaux dans le chantier de Lannion et sera livrée à Oman.

"On a commencé à commercialiser ce modèle voilà bientôt deux ans. On a beaucoup de projets en cours et le premier à se concrétiser, c’est celui du Qatar auprès d’un distributeur. Ce n’est pas seulement un client mais bien un distributeur Triple trend design qui a décidé d’acheter le prototype numéro 1, a ainsi expliqué le dirigeant de la société bretonne. A la fois pour le commercialiser à la fois en habitation, en lieu d’hébergement. Et également pour en vendre pour nous. Cette entreprise est devenue notre distributeur local. Il attend avec impatience la livraison du premier modèle car il a plusieurs clients qui veulent le voir en vrai avant de concrétiser et confirmer leur commande."

Le lit cosy de la capsule Anthénea © DR RMC Sport

Des modèles pour les hôtels d’une à quatre étoiles

Avec plusieurs modèles disponibles, en fonction des aménagements souhaités et de l’équipement intégré, Anthénea va permettre de trouver des logements aussi bien pour les hôtels une étoile que pour les établissements quatre étoiles. Les prix peuvent varier entre 250 000 euros et 500 000 euros pour la fabrication et une location d’une nuit pour deux reviendrait alors à une somme comprise entre 800€ à 1500€. Selon les mots de Jacques-Antoine Cesbron, le projet séduit déjà autour du globe.

"Notre clientèle nous appelle du monde entier, on a des projets sur les cinq continents. Le premier est au Qatar, le deuxième à Oman, le troisième dans les Caraïbes. On ne maîtrise pas les destinations et il y en a même en Europe du Nord car notre Anthénea est bien isolée et la climatisation réversible. […] Il y a des intérêts qui se manifestent aux Maldives, en Asie, au Canada ou en Amérique du Sud. Notre terrain de jeu est mondial."

Vue aérienne de la capsule Anthénea © DR RMC Sport

"On ne pourrait pas rêver mieux que d’être sur la Coupe du monde"

Avec 20 salariés travaillant pour fabriquer Anthénea et parvenir à livrer le premier modèle avant le premier match de la Coupe du monde, la société bretonne a choisi de les récompenser cet hiver. Tous les employés de l’entreprise se rendront donc à Doha pour assister à la mise à l’eau courant novembre.

"Le timing de la sortie du numéro un, c’est la Coupe du monde de football au Qatar. On sera sur place pour l’inauguration. Cela veut dire qu’en amont il faudra aussi à toute la phase de finition et de transport, a confirmé Murielle Cesbron, directrice de la communication d’Anthénea, au micro de RMC Sport. On ne pourrait pas rêver mieux que d’être sur la Coupe du monde de football avec un Anthénea pour le 20 novembre. Etre sur place c’est vraiment merveilleux. C’est pour nous une vitrine mondiale." Et avec ce voyage au Qatar, l'espoir d'assister à un match pour participer à la fête lors