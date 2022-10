Coupe du monde 2022: les fans de foot suivront bien le Mondial au Qatar malgré les polémiques

La Coupe du monde de football débutera le 20 novembre à Doha au Qatar malgré les nombreuses polémiques entourant la compétition. Un sondage exclusif Harris Interactive pour RMC dévoile ce jeudi que 93% des passionnés de foot ont prévu de suivre le tournoi à la télévision malgré les critiques entourant l’événement.

Quatre ans après leur sacre en Russie, les Bleus de Didier Deschamps défendront leur couronne à l’occasion de la Coupe du monde au Qatar disputée du 20 novembre au 18 décembre. A un mois du match d’ouverture du tournoi et malgré les nombreuses polémiques autour de l’environnement ou des questions humaines et sociétales, les passionnés de foot semblent pourtant bien décidés à regarder ce Mondial 2022.

Un sondage exclusif Harris Interactive pour RMC* révèle ce jeudi le pourcentage de fans de ballon rond qui verront les rencontres jouées dans l’Etat du Golfe. Au total 93% des amateurs de football ont l’intention de suivre la Coupe du monde contre 60% des Français (fans et non-fans de foot). Parmi les auditeurs de RMC, ils sont 95% à se dire prêts à regarder la compétition.

>> Journée spéciale Coupe du monde 2022 sur RMC Sport

Le Mondial a la cote chez les jeunes

Les plus critiques à l’égard du Qatar se demanderont si les fans de foot se moquent des problématiques entourant cette Coupe du monde 2022. Peut-être, tout simplement, que la volonté de ne pas rater le plus grand rendez-vous de la planète foot sera plus fort que les polémiques chez ces passionnés.

Le sondage exclusif Harris Interactive pour RMC dévoile aussi un vrai écart entre les Français en fonction de leur âge. Ainsi, 79% des 18-24 ans ont l’intention de suivre le Mondial alors que seulement 49% des personnes âgées de 60 ans et plus ont prévu de regarder les matchs du tournoi qatarien ou a minima les affiches de l’équipe de France.

*Sondage exclusif réalisé par Harris Interactive en ligne du 04 au 05 octobre 2022. Échantillon de 1 022 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus. Méthode des quotas et redressement appliqués aux variables suivantes : sexe, âge, catégorie socioprofessionnelle et région de l’interviewé(e).