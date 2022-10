Coupe du monde 2022: un supporter belge raconte comment il a été invité tous frais payés par le Qatar

Thierry, supporter des Diables Rouges, a accepté l’invitation tous frais payés du Qatar pour la Coupe du monde. Sur BFMTV, il a assumé ce choix, malgré toutes les zones d’ombres autour de la compétition et les appels au boycott.

En novembre, il va s’envoler pour le Qatar afin de soutenir la sélection belge. Tous frais payés. Thierry, supporter des Diables Rouges, fait partie des 1.000 fans du monde entier invités par l'émirat pour assister à la prochaine Coupe du monde (20 novembre-18 décembre).

"Le Qatar a contacté notre Fédération, a expliqué le supporter belge sur BFMTV ce vendredi. En Belgique, on a un ranking, quand tu vas voir des matchs de l’équipe nationale, tu marques des points. La Fédération a contacté les 40 premiers au classement, dont je faisais partie, et, suivant le ranking, il y avait 20 places pour les supporters belges", a-t-il détaillé.

Alors qu’il n’avait initialement pas prévu de se rendre au Qatar pour ce Mondial, notamment pour des raisons budgétaires, Thierry a accepté l'invitation de l'émirat. Les polémiques autour du non-respect des droits humains et les nombreux appels au boycott n’ont, pour lui, pas été un frein.

"Peut-être que je vais revenir enchanté du Qatar, et je l’espère"

"Ce n’est pas maintenant qu’il faut boycotter la Coupe du monde, c’était au moment de la choisir, a tranché le fan des Diables Rouges sur BFMTV. Quelque chose qui me fait bien rire, c’est Paris qui va boycotter les écrans géants alors que leur club phare est dirigé par les Qataris. C’est de l’hypocrisie."

À la question de savoir si l’organisation qatarie a demandé aux supporters invités de parler en bien de la compétition en contrepartie, Thierry répond par la négative. "Pas encore, pas encore. Mais ça va peut-être suivre, a-t-il tout de même admis. On verra. Après, ça sera peut-être bien aussi, on verra comment ça se passe sur place. Peut-être qu’on pourra dire du bien. Personnellement, j’ai déjà visité Dubaï et je ne peux pas en dire du mal. Peut-être que je vais revenir enchanté du Qatar, et je l’espère."

Comme indiqué par RMC Sport ce vendredi, le Qatar a invité un peu plus de 1.000 supporters qui vont arriver de tous les pays qualifiés pour la Coupe du monde. En France, le nombre "n'est pas conséquent", selon un proche de l'organisation. Le plus souvent, ces supporters ont été contactés par des "Fans Leaders", des supporters influents sur les réseaux sociaux, pour permettre le bon déroulement de ce Mondial au Qatar dans une "ambiance festive".