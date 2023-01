Coupe du monde: Di Maria raconte comment Scaloni avait ciblé le point faible de l'équipe de France

Titulaire sur le côté gauche et buteur face à l’équipe de France en finale de la Coupe du monde, Angel Di Maria savait que l’Albiceleste était armée pour aller chercher sa troisième étoile.

Angel Di Maria est un homme de finale. Buteur lors de celle des Jeux olympiques 2008 et celle de la Copa America 2021, El Fideo a remis ça le 18 décembre dernier, en inscrivant le deuxième but argentin face à l’équipe de France en finale du Mondial à Doha. Positionné sur le couloir gauche, un poste inhabituel pour lui, l’ancien Parisien ne s’attendait “même pas à être titulaire” pour ce match, étant donné les pépins physiques qu’il a connu pendant la compétition.

Resté sur le banc face à l’Australie en huitième de finale, l’ailier de 34 ans avait joué huit minutes face aux Pays-Bas en quart, avant de retourner faire banquette contre les Croates en demies.

“Quand j’ai vu que j’étais à gauche, j’ai cru qu’il s’était trompé”

"Même moi, je ne m'attendais pas à jouer à gauche en finale, ni à être titulaire, confie Di Maria à TyC Sports. L'équipe avait bien joué, bien travaillé, mais (Lionel) Scaloni m'a fait confiance en finale, il a décidé de me faire repartir. Je me sentais très bien à l'entraînement. Quand j'ai vu que j'étais à gauche, j'ai cru qu'il s'était trompé, mais ensuite il m'a expliqué que nous allions leur faire mal, que j'allais m'amuser et que nous allions faire la différence parce que c'était leur point faible.”

Sorti à la 64e minute, le Turinois a assisté depuis le banc à la folle remontée des Bleus et à la séances de tirs au but. Mais El Fideo n’a jamais douté de la victoire de l’Argentine en finale, notamment grâce à un message envoyé à son épouse avant le match. “La conviction était là depuis la Copa America. C'est là que tout a commencé. Je lui avais dit que lors de cette finale, nous allions finir par la gagner et que j'allais marquer un but. Dans la Finalissima, j'ai fait exactement la même chose. Sur ce match, je l'ai ressenti à nouveau, j'ai senti que nous allions gagner et que j'allais marquer un but à nouveau”, poursuit-il.

Trois trophées majeurs avec les A

Déjà vainqueur de la Coupe du monde U20 en 2007 et des JO 2008, le joueur aux 129 sélections (28 buts) a attendu 2021 pour remporter son premier trophée avec les A. Finaliste de la Coupe du monde 2014 et de la Copa America en 2015 et 2016, l’Argentin a enfin pu lever les bras lors de la Copa America 2021, puis lors de la Finalissima contre l’Italie, avant de toucher le Graal le 18 décembre dernier.