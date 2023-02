Crise à la FFF: Hardouin ne s'est pas présentée à son entretien préalable à un licenciement

INFO RMC SPORT - Attendue à la FFF ce mardi pour son entretien préalable à son licenciement pour faute grave, Florence Hardouin ne s'y est pas rendue. Cette dernière ne se sentait pas prête psychologiquement. Elle craint notamment de recroiser Noël Le Graët.

Alors qu’elle était convoquée à la FFF ce mardi matin pour un entretien préalable à un licenciement pour faute grave, Florence Hardouin ne s’est finalement pas rendue à cet entretien. Elle a prévenu la FFF et Philippe Diallo qu’elle ne viendrait pas. C'est ce dernier qui devait la recevoir. Selon nos informations, Florence Hardouin ne se sentait finalement pas psychologiquement prête à revenir dans les locaux de la FFF, contrairement à la tendance des derniers jours. Dans un contexte de violence sexuelle qu’elle a dénoncé avant sa mise à pied le 11 janvier dernier, elle craint de recroiser Noël Le Graët qui revient régulièrement boulevard Grenelle.

Elle n'a aucune obligation de se rendre à cet entretien

Son entretien initial était programmé le 20 janvier dernier. Suite à son hospitalisation, il avait été décalé deux fois pour être fixé ce mardi 21 février. En tant que salariée de la FFF, elle n’a aucune obligation de se rendre à cet entretien. Elle attend désormais la notification écrite de son licenciement que ses avocats devraient dénoncer. Une négociation avec la FFF pourrait s’ouvrir ensuite afin d’éviter la case prud’hommes.

Les conclusions du rapport d'audit mené au sein de la FFF ont été accablantes pour Noël Le Graët et Florence Hardouin. Cette dernière était décrite comme une "directrice générale engagée mais dont les méthodes brutales et le comportement jugé erratique ne lui permettent plus d’exercer une autorité reconnue." Le rapport relevait par ailleurs les "compétences affirmées de la directrice générale dans le domaine du marketing et de son engagement professionnel important", tout en ajoutant : "Mais elle se montre réservée sur sa compétence transversale nécessaire à un exercice équilibré d’une fonction de direction générale."