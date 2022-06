Equipe de France: 32 joueurs utilisés, 11 nouveaux, plusieurs systèmes... Une saison de tests pour Deschamps

L’équipe de France vient de boucler la saison 2021-2022 avec quatre matchs sans aucune victoire en Ligue des nations. Au-delà des récentes contre-performances, Didier Deschamps a pu poursuivre ses ajustements au niveau tactique et dans la construction de son groupe avant la Coupe du monde au Qatar.

L’équipe de France avait péniblement terminé l’exercice 2020-2021 par une cuisante élimination dès les huitièmes de finale de l’Euro face à la Suisse. Près d’un an plus tard, les Bleus ont montré un visage inquiétant lors des quatre matchs de la Ligue des nations pour boucler la saison 2021-2022.

Quatre rencontres où le groupe dirigé par Didier Deschamps n’a pas brillé ni remporté la moindre victoire. Eliminée de la course au Final Four et aux portes de la relégation à l’échelon inférieur, la France n’a pas pourtant pas tout perdu lors de cette saison terminée sur la jante: Didier Deschamps a multiplié les tests.

32 joueurs utilisés et pas mal de petits nouveaux

Le sélectionneur avait régulièrement été critiqué pour sa confiance absolue en ses grognards de 2018. Habituellement peu enclin à l’intégration de petits nouveaux, le "DD" a pourtant bouleversé ses habitudes ces derniers mois en modifiant son équipe avec des néo-internationaux. En plus d’intégrer des jeunes et de renouveler son effectif, Didier Deschamps a multiplié les essais en alignant 32 joueurs différents en l’espace de 13 matchs.

Jordan Veretout, Aurélien Tchouameni, Théo Hernandez, Nordi Mukiele, Jonathan Clauss ou encore Christopher Nkunku, Moussa Diaby, William Saliba, Boubacar Kamara et Mattéo Guendouzi ont ainsi connu leur première sélection pendant la saison 2021-2022.

Dernier joueur lancé, après des débuts tonitruants avec Liverpool en Premier League, Ibrahima Konaté est venu porter à onze le nombre de nouveaux joueurs lancé chez les Bleus.

Entre coup de mou de certains cadres, blessures et explosion des jeunes au plus haut niveau, Didier Deschamps a considérablement modifié son groupe à moins d’un an de la Coupe du monde au Qatar (du 21 novembre au 18 décembre).

Une attaque à la recherche d’automatismes

Un an après le retour surprise, et peut-être un peu tardif, de Karim Benzema en équipe de France, l’attaquant a enchaîné les matchs avec la sélection. Un bon moyen de travailler les automatismes entre les stars offensives des Bleus. Si "KB9" et Kylian Mbappé semblent déjà facilement se trouver sur le terrain, les dix rencontres où Karim Benzema et Antoine Griezmann ont évolué ensemble constituent un vrai plus en vue des prochaines échéances.

Lancés cette saison par Didier Deschamps, les petits nouveaux Moussa Diaby et Christopher Nkunku ont également engrangé suffisamment de minutes pour se montrer et peut-être gagner un statut de joker en vue de la Coupe du monde 2022. De bon augure pour les deux anciens titis du PSG. Un rôle en sortie de banc pour lequel Wissam Ben Yedder va probablement avoir encore à se battre. Avec un but et une passe décisive en seulement 114 minutes, l’attaquant de l’AS Monaco fait partie des joueurs offensifs les moins utilisés par Didier Deschamps pendant la saison 2021-2022. A l’heure où certains réclament le retour d’Olivier Giroud, les performances du buteur de 31 ans pourraient fragiliser sa place chez les Bleus.

Plusieurs schémas travaillés par les Bleus

En s’inclinant face à la Croatie (0-1) ce lundi au stade de France, la France a vu sa série de 23 matchs en marquant au moins un but s’arrêter net. Surtout, le match a permis de montrer les doutes persistants du staff sur le schéma à utiliser. En commençant en 4-3-3 puis en passant ensuite au 4-4-2 face aux Vatrenis, Didier Deschamps a fait travailler deux tactiques différentes. Sur l’ensemble de la saison, le sélectionneur en aura utilisé quatre: 4-3-3, 5-3-2, 4-2-3-1, 4-4-2. Inefficace contre la Suisse pendant l’Euro, le 5-3-2 (ou 3-5-2) a semblé donner satisfaction lorsque l’équipe de France l’a utilisé au mois de septembre contre la Finlande (2-0).

Avec cette solide base défensive, avec une charnière renforcée, la France a même enchaîné sept victoires consécutives dont deux succès de prestige face à la Belgique (3-2) et à l’Espagne (2-1). Mais, comme pour montrer brouiller les pistes avant le Mondial 2022 au Qatar, ou pour s’offrir plusieurs armes, les Tricolores ont délaissé ce schéma victorieux après la défaite contre le Danemark (1-2) début juin. Lors de leurs trois dernières sorties de la saison, les Bleus ont joué à la fois en 4-2-3-1, en 4-4-2 et en 4-3-3.

Deschamps en veut plus pour la rentrée

Frustré par les contre-performances de son équipe lors de la récente fenêtre internationale, Didier Deschamps n’a pourtant pas tout voulu balayer d’un revers de la main. Le sélectionneur a pris la défense de son groupe en rappelant la fatigue physique et mentale des joueurs avant leurs vacances. Mais le patron de l’équipe de France a aussi confirmé qu’il voulait voir autre chose pour les deux matchs du mois de septembre, les deux dernières rencontres avec la Coupe du monde.

"Les certitudes dans le football n'existent pas, elles sont balayées. Mais je ne suis pas inquiet, ce n'est pas dans ma nature. Je suis dans l'analyse et la réflexion avec mon staff technique, a lancé le technicien après la défaite contre la Croatie ce lundi. Il y aura besoin de beaucoup, beaucoup plus de choses si l'on veut maintenir le standing qui est le nôtre. [...] Aujourd'hui encore j'avais trois joueurs en baskets qui ne pouvaient pas rentrer, il y a un manque de fraicheur criant, mais il faudra faire beaucoup plus à la rentrée pour se préparer à l'échéance qui est la nôtre."

Parmi les motifs d’espoir, malgré les récents accrocs de la sélection tricolore, sa force mentale. En 2021 après un Euro raté, les Bleus avaient remporté le Final 4 de la Ligue des nations.