FFF: "C’est une honte", la réaction d'un Dugarry "écœuré" sur la polémique Le Graët

Invité de l‘émission Rothen s’enflamme ce lundi sur RMC, Christophe Dugarry n’a pas été tendre avec Noël Le Graët. Au-delà des propos sur son ami Zinedine Zidane, le champion du monde 1998 a regretté le sous-entendu du président de la FFF sur son successeur à la tête de l’instance et n'a pas non plus épargné Didier Deschamps.

Noël Le Graët a déclenché un énorme tollé en répondant par des propos déplacés à une question sur Zinedine Zidane ce dimanche sur RMC. Le président de la Fédération française de football ne s'imaginait probablement pas se retrouver à ce point dans la tempête après sa sortie sur le champion du monde 1998. Outre les anciens sportifs, consultants et même la ministre Amélie Oudéa-Castéra ou le Président Emmanuel Macron, les réactions se sont multipliées après la prise de parole du dirigeant breton. Ce lundi lors de son passage dans l'émission Rothen s'enflamme, Christophe Dugarry a livré son opinion sur cette polémique au sommet du foot tricolore.

"Je suis à moitié surpris des mots de Noël Le Graët sur 'Zizou'. Tout a été dit et je ne vais pas tirer une nouvelle fois sur l'ambulance, a indiqué l'ancien buteur des Bleus sur RMC. Ce n’est pas la peine, tout a été dit. Déjà, j'ai été surpris que Deschamps s'auto-prolonge et que cela ne soit pas le président qui l’annonce. Cela démontre comment fonctionne cette fédération."

Dugarry dénonce "un sentiment d’impunité"

Si les propos du patron de la FFF sur Zinedine Zidane ont enflammé la France et que la ministre des Sports a même appelé à ce qu'il parte, Christophe Dugarry a surtout été dérangé sur le choix de son potentiel successeur à la présidence de l'instance.

"A 81 ans, le mec est en train de préparer sa succession. Je croyais qu’il était là dans l’intérêt du football. C’est fou ces gens, dès qu’ils ont goûté au pouvoir, ils ne peuvent plus s'en détacher. C’est devenu incroyable. Et derrière il dit que c’est une élection mais que l’on peut quand même mettre en avant quelqu’un. C’est honteux de dire cela. Ils sont supposés être au service du foot amateur, la Fédé c’est le foot amateur, a encore estimé l’ancien attaquant de l’équipe de France. […] Les mecs sont là dans leurs magouilles et cela n’a pas l’air de les gêner. Il y a un sentiment d’impunité."

Et de préciser sur le président de la FFF: "Le Graët est arrivé après l'apéro, il a dû un peu arroser les choses, a enchaîné Christophe Dugarry. […] Les mecs ne se cachent même plus, ils font des braquages sans la cagoule. Les mecs n’ont peur de rien et ils balancent cela à la figure. C’est ahurissant! C’est ahurissant ce qu’a dit Le Graët."

"Deschamps ne peut pas décider lui-même de qui sera son patron"

Christophe Dugarry a ainsi regretté de voir Didier Deschamps être mêlé par Noël Le Graët aux discussions sur l'identité du prochain président de la FFF. Le champion du monde 1998 ne veut pas voir le sélectionneur sortir de son rôle avec les Bleus.

"Je ne comprends pas comment c'est possible de parler du futur président de la FFF avec le sélectionneur. Didier, le sélectionneur, ne peut pas décider lui-même de qui sera son patron. Non mais comment cela fonctionne, a ensuite lâché l’ex-joueur de Bordeaux et de l’OM. DD mérite sa prolongation sur ses résultats, on ne va pas tourner autour du pot ce n’est pas immérité, mais la manière dont cela s’est fait... Imaginez comment ils parlent des autres dans leurs réunions d'artistes! Vu comment ils parlent de 'Zizou', imaginez comment ils parlent des autres."

Dugarry explique pourquoi France 98 n'est pas à la FFF

Relancé sur l'idée de voir un membre du groupe sacré en 1998 arriver à la tête de la Fédération française, Christophe Dugarry a justifié cette position dans l'émission Rothen s'enflamme en avançant que le parcours 'politique' nécessaire pour arriver à cette fonction serait un reniement pour les Bleus champions du monde voilà 24 ans.

"Cela fait vignt ans que Le Graët balance sur France 1998 parce qu'il a essayé d'en enrôler quelques-uns. Son mode de fonctionnement est détestable. C'est le sport le plus populaire. C'est ahurissant. Tu es au service du foot amateur, je suis écoeuré des mots de Le Graët, a encore jugé 'Duga' sur RMC. [...] Avec France 1998, on se voit une fois par an. Personne n'a émis l'envie de rentrer dans cette espèce de cursus ou d'aller aussi loin que ça. On a envie d'avoir un président de la FFF compétent, il y en a hors de France 1998."

Et de conclure sur la question: "Ce qu'il faut faire pour arriver aujourd'hui à ce poste, personne n'a envie de le faire, de se renier, d'être dans les petites combines. Le Comex on ne l'entend pas. Ils se soutiennent tous, ils n'ouvriront pas la porte, encore moins à un mec de France 1998."

Dugarry trouve que Deschamps "a un peu choisi son camp"

Un groupe des anciens de France 98 où Didier Deschamps n'est pas vraiment impliqué si l'on se fie aux propos de Christophe Dugarry. Le sélectionneur a un peu pris ses distances avec ses anciens partenaires chez les Bleus.

"Normalement il n’a pas de problèmes avec les autres de France 98. Non, je ne comprends pas le silence de Deschamps. Même si on est fâchés tous les deux, il n'a pas de problème avec les autres de 1998, a finalement expliqué l'ancien international aux 55 sélections. Il est invité à tous les repas, aux réunions. C'est vrai qu'il ne vient pas toujours. On a l'impression qu'il a choisi un peu son camp, c'est la fédé, c'est son travail."