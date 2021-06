Hongrie-France: la compo des Bleus avec Digne titulaire

Didier Deschamps a effectué un seul changement dans son onze de départ pour le match de l’équipe de France à l’Euro ce samedi contre la Hongrie à Budapest. Lucas Digne remplace Lucas Hernandez alors que Benjamin Pavard est bien titulaire.

On ne change (presque) pas une équipe qui gagne et ça, Didier Deschamps l’a parfaitement assimilé. Quatre jours après le succès contre l’Allemagne (1-0), le sélectionneur des Bleus a décidé de titulariser de faire confiance à la même ossature ce samedi contre la Hongrie. Seul changement dans le onze de départ, Lucas Digne remplace Lucas Hernandez, préservé.

En cas de victoire à Budapest devant près 60.000 spectateurs, la sélection tricolore validerait sa qualification pour les huitièmes de finale de l’Euro. Afin de mettre toutes les chances de son côté, le technicien a donc choisi de s’appuyer son équipe-type et de ne presque pas faire tourner.

La compo des Bleus: Lloris - Pavard, Varane, Kimpembe, Digne - Pogba, Kanté, Rabiot - Griezmann, Benzema, Mbappé.

Remplaçants: Mandanda, Maignan, Dubois, Lenglet, Hernandez, Koundé, Tolisso, Lemar, Sissoko, Giroud, Thuram, Dembélé.

La compo de la Hongrie: Gulacsi - Botka, Orban, At. Szalai - Nego, Kleinheisler, Nagy, Schafer, Fiola - Ad. Szalai, Sallai.

Remplaçants: Dibusz, Bogdan, Lang, Kecskes, R.Varga, Holender, Lovrencsics, Cseri, K. Varga, Siger, Nikolic, Schon.

Pavard est bien là, pas Hernandez

Victime d’un terrible choc à la tête avec Robin Gosens, Benjamin Pavard est apte. Malgré des images impressionnantes, le latéral droit de l’équipe de France ne souffre pas de commotion et son rendez-vous en visio avec un spécialiste s’est déroulé à merveille. Victime d’un léger pépin pendant la préparation de l’Euro, Lucas Hernandez va laisser place à Lucas Digne contre la Hongrie. Lors de son passage face à la presse vendredi, Didier Deschamps s’était pourtant montré rassurant pour les deux défenseurs.

"Je confirme que Lucas a eu un petit souci pendant la préparation mais cela a été très bien réglé par le staff médical. Cela ne l’a pas gêné pour faire une très belle prestation contre l’Allemagne, avait lancé le patron des Bleus. Benjamin a eu ce choc mais sans conséquence ni sur le moment, ni après. Il n’y a pas de souci sur la disponibilité et la fraîcheur de ces joueurs."

Lucas Hernandez contre l'Allemagne © Icon Sport

Ben Yedder, Coman et Zouma en tribunes

A l'inverse de ses latéraux pour lesquels il a choisi de procéder à un changement, Didier Deschamps n’a pas enregistré d'autre forfait dans son groupe. Tout le monde est disponible. Au milieu, N’Golo Kanté sera épaulé de Paul Pogba et Adrien Rabiot. En attaque, le trio Benzema-Griezmann-Mbappé tentera de débloquer son compteur dans la compétition.

Les trois joueurs écartés de la feuille de match contre la Mannschaft (Léo Dubois, Marcus Thuram et Moussa Sissoko) prendront cette fois place sur le banc. Tout juste papa, Kingsley Coman sera en tribunes et y sera accompagné de Kurt Zouma et Wissam Ben Yedder pendant le match face aux Magyars.

