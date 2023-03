Irlande-France: le coup de gueule du Dugarry sur le jeu "très très pauvre" des Bleus

L'équipe de France a signé une victoire importante lundi en Irlande (0-1) lors de la deuxième journées des éliminatoires pour l'Euro 2024. Malgré le succès des Bleus, Christophe Dugarry a regretté ce mardi la faible prestation offensive de la sélection dirigée par Didier Deschamps.

Un pétard de Pavard et une envolée fantastique de Mike Maignan. Deux coups d'éclats suffisent à résumer le match remporté par l'équipe de France ce lundi en Irlande (0-1). Bien lancés dans la course à l'Euro 2024 avec un deuxième succès en autant de rencontres, les Bleus de Didier Deschamps n'ont pas vraiment convaincu Christophe Dugarry... A l'exception de la solidité défensive de la sélection tricolore.

"Je vais commencer par ce qui m'a plu dans ce match notamment cette grosse solidarité défensive avec beaucoup d'efforts pour conserver ce but d'avance, a lancé le membre de la Dream Team RMC Sport dans l'émission Rothen s'enflamme. J'ai vu des joueurs concernés. J'ai vu des joueurs tacler, j'ai vu Kolo Muani ou comme souvent Griezmann ou les défenseurs centraux. J'ai aimé cette solidarité qui se dégage de cette équipe. Il y a quelque chose et beaucoup d'efforts pour conserver ce but. Il y a un vrai état d'esprit dans ce groupe."

>> Irlande-France (0-1)

Dugarry regrette le match "très pauvre" offensivement

Satisfait par le secteur défensif des Bleus, le champion du monde 1998 a pesté contre le manque d'ambition en attaque. A l'image de Kylian Mbappé, très peu touché et bien pris par la défense irlandaise, les attaquants français ont globalement déçu sur la pelouse de l'Aviva Stadium.

"Une fois que j'ai dit cela, le reste a été très très pauvre. Très pauvre offensivement avec énormément de déchet technique et très peu de prise de risque ainsi que très peu de créativité offensive. Sincèrement, cela m'a fait penser à un match de Coupe du monde que l'on gagne sans proposer grand-chose. Après l'excellente prestation face aux Pays-Bas on est retombés dans une forme de suffisance en jouant dans un rythme de sénateurs. Cela a joué à la baballe. J'en ai marre de ce football. On l'a vu à la Coupe du monde, les Espagnols, les Allemands et par moments les Français c'est mou et cela se regarde jouer. Ce football-là où on respecte un équilibre, sans prise de risque et avec aucun dépassement de fonction."

Dugarry: "On les connait ses limites à Deschamps"

Mais derrière la prestation décevante, selon lui, de l'équipe de France en Irlande, Christophe Dugarry a surtout rappelé que cela n'avait rien d'une surprise. Et pour cause, Didier Deschamps n'a jamais fait jouer un football emballant à ses équipes.

"Sincèrement est-ce que ce genre de match est une surprise, s'est encore interrogé Christophe Dugarry au micro de Rothen s'enflamme ce mardi. Je ne crois pas. Il ne faut pas se mentir. Des matchs gagnés sans proposer grand-chose on en a déjà vu beaucoup, énormément sous l'ère Deschamps. Surtout face à des adversaires plus faibles sur le papier qui nous proposent essentiellement de l'envie et de l'intensité. On est trop souvent décevants face à ce genre d'adversaires. [...] C'est à chaque fois le même constat. Mais on va me dire que Deschamps a été prolongé quatre ans en connaissance de cause. Cela fait plus de dix ans que l'on a ce genre de matchs et que les décideurs ont décidé qu'il était plus important de gagner les matchs que de bien les jouer. Donc on est sur la même formule, sur le même constat et sur le même rendu. Voilà, il n'y a aucune surprise. Il n'y a pas de surprise. Vous connaissez DD aussi bien que moi. On les connait ses limites à Deschamps. On les connait ses énormes qualités, parce qu'il y en a c'est certain. On sait que ses capacités offensives pour créer du jeu et ramener des solutions offensives: il n'y en a pas! Cela a été l'entraîneur de Jérôme Rothen, moi cela a été mon coéquipier, ce n'est pas dans ses gênes. Ce n'est pas dans sa culture."