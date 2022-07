"Quand ils sont tous de bonne humeur...", Le Graët glisse un petit tacle aux attaquants de l'équipe de France

A un peu plus de quatre mois de la Coupe du monde, Noël Le Graët s'est montré enthousiaste ce jeudi, dans un entretien à Télématin, sur les chances de l'équipe de France de défendre son titre, même s'il vise d'abord une place dans le "dernier carré". Le patron de la FFF en a profité aussi pour adresser un petit tacle à l'attaque des Bleus.

Noël Le Graët n'a certainement pas goûté les dernières performances de l'équipe de France, avec deux points pris en quatre matchs de Ligue des Nations en ce mois de juin. Toujours est-il que les Bleus vont rapidement devoir penser à la défense de leur titre en Coupe du monde, dont la prochaine édition aura lieu en fin d'année au Qatar.

Le Graët vise au moins le "dernier carré" à la Coupe du monde

En quatre ans, l'équipe de France a bien changé. Kylian Mbappé a pris une nouvelle dimension et Karim Benzema est revenu, s'étant affirmé depuis comme le leader du Real Madrid. Avec des joueurs comme Antoine Griezmann, Christopher Nkunku, Kingsley Coman ou d'autres, les Bleus disposent d'un potentiel offensif impressionnant.

"Je crois qu'on a une équipe capable, sur le papier, du moins quand ils sont ensemble, d'être extrêmement performante. Au classement FIFA, on est à la troisième place, on ne l'invente pas, c'est pas nous qui le faisons. Je pense qu'on peut garder notre titre à la Coupe du monde", a estimé Noël Le Graët ce jeudi dans un entretien à Télématin. Avant de se laisser aller à une sorte de petit tacle: "Qui a une attaque comme la nôtre... quand ils sont tous de bonne humeur? Ou en état physique intéressant?"

Depuis qu'il est en poste, Noël Le Graët a souvent clamé le dernier carré comme l'objectif à atteindre pour l'équipe de France dans une compétition internationale. Il en sera de même pour ce tournoi au Qatar.

Quant aux polémiques qui entourent la compétition, le président de la Fédération préfère regarder vers l'avenir. "Il fallait en parler il y a 10 ans, maintenant on y va et on va faire le mieux possible, a répondu Le Graët. On va respecter le pays et se respecter nous-mêmes. Les querelles d'aujourd'hui sont un peu tardives. Je n'ai pas vu d'articles négatifs il y a 10 ans. Je crois que la Coupe du monde va faire évoluer le Qatar."