Euro 2021: une pétition aussi pour rejouer Italie-Angleterre

Des supporters de l’Angleterre ont lancé une pétition en ligne pour demander à faire rejouer la finale de l’Euro 2021 perdue à Wembley contre l’Italie aux tirs au but.

Voilà bien le genre de mode dont on se passerait volontiers… les pétitions pour demander à rejouer les matchs de l’Euro 2021. Frustré de la défaite anglaise contre l’Italie lors de la finale disputée à Wembley, un supporter de Three Lions a exigé le replay de la rencontre. De telles initiatives avaient déjà eu lieu pour plusieurs matchs du tournoi continental comme France-Suisse, Italie-Belgique ou la demie entre l’Angleterre et le Danemark.

Une pétition en ligne sur le site Change.org a même recueilli plus de 94.000 signatures d’internautes depuis l’échec de l’équipe entraînée par Gareth Southgate en finale. Pour justifier son initiative, l’individu à l’origine de cette demande s’insurge contre les décisions arbitrales du Néerlandais Bjorn Kuipers.

>> Euro 2021: les infos en direct

Chiellini aurait pu prendre un rouge

Battus après une séance de tirs au but totalement ratée par l’Angleterre, les Three Lions ont vu leur rêve de titre continental à domicile se briser sur le mur "Gigio" Donnarumma. Si certains idiots racistes ont cru bon d’incriminer les trois joueurs qui ont raté leur penalty (Marcus Rashford, Bukayo Saka et Jandon Sancho), cette pétition s’en prend surtout au comportement des Italiens pendant la finale de l’Euro 2021. En particulier, Giorgio Chiellini et son monumental tirage de maillot.

"Le match du 11 juillet 2021 n’était pas juste du tout, a lâché l’auteur de la pétition. Surtout après que l’Italie ne reçoive qu’un carton jaune pour avoir traîné les joueurs anglais comme des esclaves."

Rejouer le match avec un arbitre "impartial"

Au-delà de l’incroyable tirage de maillot sur Bukayo Saka à quelques instants de la fin du temps additionnel, les fans anglais frustrés ont également insisté sur les nombreuses fautes et l’antijeu de la Nazionale.

"Toutes ces poussettes, tous ces tirages et tous ces coups de pied et l’Italie serait toujours autorisée à gagner? Définitivement biaisé. L’Italie aurait dû recevoir un carton rouge pour sa manière de jouer et le replay devrait se dérouler avec un arbitre impartial. Ce n’était pas juste du tout."

Ce qui est bien avec la fin de l’Euro, c’est que l’on n’aura plus le droit à ce genre de pétition pendant quelques semaines. Bien sûr, comme pour les précédentes, l’UEFA ne donnera pas suite.