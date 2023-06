Le Barça aurait reçu une grosse offre pour prêter son nom à un club du Qatar

En pleine restructuration économique, le Barça a reçu une proposition aussi suprenante qu'intéressante selon la presse locale. Le Qatar aurait offert d'acheter le nom du club blaugrana pour l'apposer à une équipe de D1 qatarienne.

De retout aux affaires et à la présidence du Barça depuis 2021, Joan Laporta s'évertue à remettre de l'ordre dans les finances de son club. En plus des bonnes affaires et des paris lors du mercato estival, notamment l'arrivée d'Ilkay Gundogan, le président catalan cherche à multiplier les rentrées d'argent frais.

Après plusieurs palancas ou les millions de l'accord CVC, le Barça pourrait bientôt s'exporter au Qatar pour engranger des liquidités...où plutôt, le club blaugrana pourrait exporter son nom. Selon les informations de Radio Catalunya, le Qatar aurait approché le FC Barcelone pour acheter le droit d'utiliser son nom. Des contacts auraient même été noués lors du voyage de Joan Laporta et de plusieurs dirigeants barcelonais à Doha autour de la mi-juin.

Un pactole de 100M€/an pour le Barça?

A l'heure où l'Arabie saoudite développe son championnat en recrutant des grands joueurs à tour de bras, Karim Benzema ou N'Golo Kanté et Kalidou Koulibaly pour ne cuter qu'eux, le Qatar pense à acheter le nom du Barça. Toujours selon la radio locale, l'état du Golfe aurait formulé une offre avoisinant les 100 millions d'euros par an pour obtenir le droit d'utiliser le nom du FC Barcelone.

Dans les faits, la Qatar Stars League (D1) créerait une nouvelle équipe qu'elle baptiserait avec le nom de FC Barcelone. Aussi alléchante soit elle, en particuler du point de vue du fair-play financier, cette offre comprterait quelques inconvénients selon le quotidien Sport.

Pour être acceptée, le Barça devrait ainsi modifier certains de ses statuts. Toutefois, si le Qatar a approché la direction catalane, les discussions n'en sont qu'au début et rien n'est acté dans un sens ou dans l'autre.