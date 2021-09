Ligue 1: Kylian Mbappé élu joueur du mois d'août

Pour la sixième fois de sa carrière, Kylian Mbappé a été élu joueur du mois en Ligue 1, devenant le joueur le plus récompensé par cette distinction.

La passe de six pour Kylian Mbappé. Ce jeudi, l'attaquant du Paris Saint-Germain a été élu joueur du mois d'août en Ligue 1, grâce aux votes du public et de ses pairs (42%), devant Dimitri Payet (36%) et Mohamed Bayo (22%). En quatre matchs de championnat, le champion du monde français avait inscrit trois buts et délivré deux passes décisives lors d'un mois parfait pour le club de la capitale (12 points). C'est la sixième fois de sa carrière que le joueur de 22 ans reçoit cette distinction. Il devient donc l'unique détenteur du record de Trophée UNFP du joueur du mois, Zlatan Ibrahimovic étant bloqué à cinq.

Antonetti n'a pas apprécié son comportement à Metz

Co-meilleur buteur du championnat (quatre buts) avec Moussa Dembélé, Lucas Paqueta, Elbasan Rashani, Amine Gouiri, Gaëtan Laborde et Ludovic Blas, le numéro 7 du PSG ne s'est pas montré sous son meilleur jour à Metz ce mercredi, lors de la victoire difficile des vice-champions de France en Lorraine (2-1). S'il a failli marquer un étonnant but involontairement, Kylian Mbappé s'est surtout fait remarquer pour son chambrage envers Alexandre Oukidja en fin de rencontre.

Un comportement qui a moyennement plu à Frédéric Antonetti. "Mbappé, j'adore ce joueur, mais il doit avoir un autre comportement s'il veut être aimé. Il gagnerait à être plus humble", a pesté le coach messin en conférence de presse après le coup de sifflet final. Comme le PSG, l'attaquant va devoir montrer un meilleur visage dans les prochaines semaines, alors que le choc face à Manchester City se profile en Ligue des champions mardi prochain (21 heures, à suivre sur RMC Sport). Un match où les Parisiens, tenus en échec à Bruges, n'auront pas le droit à l'erreur, sous peine de devoir s'employer pour se qualifier pour les huitièmes de finale.

