PSG: "Il faut savoir qu'on laisse nos familles à la maison", Marquinhos touché après la défaite à Monaco

Après la défaite sur PSG sur la pelouse de Monaco samedi (3-1), Marquinhos s'est exprimé sur la mauvaise passe parisienne. Le capitaine du PSG a rappelé que les Parisiens étaient aussi des humains qui laissent leurs "familles à la maison".

Le PSG n'est pas au mieux à la veille d'affronter le Bayern Munich. Déjà battu quatre fois lors des dix derniers matchs toutes compétitions confondues, les Parisiens restent sur un revers cinglant en Principauté face à Monaco (3-1). Une défaite qui fait mal aux têtes, notamment du côté de Marquinhos. Le capitaine des champions de France est apparu très touché au coup de sifflet final, et a tenté d'expliquer tant bien que mal les maux parisiens.

"Nous sommes des humains. Dans le vestiaire, on se parle. Il faut savoir qu'on laisse nos familles à la maison, on laisse beaucoup de choses passer, a soufflé le Brésilien au micro de Prime Video. On traverse des moments difficiles mais on se parle dans le vestiaire. On se dit les choses. On rentre sur le terrain, on ne veut pas perdre. Ce sont des moments difficiles qu'il faut traverser. Ensemble, on s'en sortira plus facilement."

La famille, le pilier de Marquinhos

Père de trois enfants, le défenseur du PSG n'a jamais caché l'importance des siens, comme il le raconte ce lundi dans un entretien au Parisien. "La famille est importante depuis que je suis tout petit. Au quotidien, on aime avoir la famille et les amis pour profiter de la journée, regarder les matchs… Un joueur de foot se prive beaucoup de la famille pour des questions médiatiques car nous sommes exposés quand on sort de la maison. Moi je préfère être en famille, avec les gens que j’apprécie. [...] Si je peux vivre aux côtés de ma famille et de mes amis, c’est quand même mieux."

Après la défaite à Monaco, les esprits se sont échauffés dans les vestiaires. Tandis que le capitaine semblait demander à ses coéquipiers de ne pas aller saluer les supporters, Neymar et Luis Campos ont eu une discussion tendue en portugais, comme expliqué par RMC Sport ce dimanche. Un échange auquel a participé Marquinhos.