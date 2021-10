PSG: "La question n’est pas légitime", Genesio défend les performances de Messi

L’entraîneur du Stade Rennais Bruno Genesio a pris la défense de Lionel Messi, qui connaît quelques difficultés depuis son arrivée en Ligue 1 et au PSG. Le coach évoque notamment un "besoin de temps" et un "problème d’équipe".

Lionel Messi peut être flatté, il vient de recevoir le soutien de Bruno Genesio. En conférence de presse avant le déplacement à Troyes dimanche (15h), l’entraîneur du Stade Rennais a tenu à balayer d’un revers les interrogations qui tournent autour du rendement de Lionel Messi en Ligue 1. L’attaquant argentin aux six Ballons d’or n’a pas encore marqué dans le championnat de France, en quatre matchs.

"Messi fait partie des plus grands joueurs de l’histoire du football, peut-être le plus grand, souligne Genesio. La question n’est pas légitime". L’ancien coach lyonnais pointe également les "choses qui expliquent que son niveau n’est pas encore celui pour lequel on l’attendait". "C’est un problème d’équipe aussi, estime-t-il avant d’évoquer son état de forme physique. Il vient d’arriver, il a peut-être besoin de temps. Quand il est arrivé, il était un peu blessé".

"Cela reste un joueur très craint par tout le monde"

Mais Bruno Genesio rappelle que la Pulga reste un danger ballon au pied. "À chaque fois qu’il a le ballon, tout le monde vibre ou tremble, selon que l’on est supporter ou adversaire. Ici, il a tiré un coup franc sur la barre, ça s’est joué à trois centimètres. À chaque fois qu’il a le ballon, il y a un danger. À chaque fois qu’il s’approche de la surface, il est capable de mettre une frappe en pleine lucarne. Malgré tout, vous savez que cela reste un joueur très craint par tout le monde".

S’il a marqué trois fois en Ligue des champions, un doublé face à Leipzig après un bijou face à Manchester City, Lionel Messi reste muet en Ligue 1, avec des montants donc touchés face à Rennes et Lyon. En cumulant 1,8 xG (expected goals) en 13 tirs, il est l’attaquant affichant le plus haut total de "but attendu" n’ayant toujours pas trouvé la faille dans l'élite. Ce sera peut-être face à Lille ce vendredi soir, si son physique lui permet de jouer suffisamment.