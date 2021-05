PSG: Paredes et Florenzi également absents contre Lens

Le PSG a dévoilé ce samedi matin le groupe amené à défier Lens dans l’après-midi (17h) lors de la 35e journée de Ligue 1. Leandro Paredes et Alessandro Florenzi rejoignent la liste des absents pour le duel face au club nordiste.

Victime d’une contracture au mollet droit, Kylian Mbappé est forfait pour la réception de Lens ce samedi au Parc des Princes lors de la 35e journée de Ligue 1. De manière un peu plus surprenante, Leandro Paredes et Alessandro Florenzi ne figurent pas non plus dans le groupe transmis par le PSG avant le match contre les Sang et Or.

Si Mauricio Pochettino n’a pas fait mention d’une quelconque blessure de l’Argentin ou de l’Italien lors de sa conférence de presse, l’entraîneur avait suggéré d’effectuer quelques changements dans son équipe avant la demi-finale retour de Ligue des champions face à Manchester City, mardi 4 mai (dès 21h sur RMC Sport 1).

Du temps de jeu pour Herrera et Danilo avant City?

Les absences de Leandro Paredes et Alessandro Florenzi pourraient ainsi être liées à une simple précaution de la part de l’entraîneur parisien. Guéri du Covid-19 à la mi-avril, le latéral italien a depuis enchaîné trois matchs en tant que titulaire lors des victoires contre Saint-Etienne (3-2) et Metz (1-3) et lors de la défaite face aux Skyblues. Colin Dagba devrait jouer à sa place sur le côté droit de la défense parisienne.

Titulaire indiscutable dans l’entrejeu du PSG, le milieu argentin a également beaucoup joué ces dernières semaines et pourrait ainsi profiter du match contre Lens pour retrouver de la fraîcheur physique avant la demi-finale retour contre Manchester City.

En son absence, Mauricio Pochettino pourrait offrir du temps de jeu à Ander Herrera ou à Danilo Pereira. Une bonne répétition pour l’Espagnol et le Portugais avant le duel européen. En raison de la suspension d’Idrissa Gueye à l’Etihad Stiadum, l’un d’eux pourrait épauler Paredes pour la demie retour. La rencontre face à Lens pourrait servir à les départager.