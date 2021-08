Reims-PSG: grande première pour Messi dans le groupe, Neymar et Mbappé aussi convoqués

Le PSG se déplace ce dimanche à Reims en clôture de la quatrième journée de Ligue 1. Comme attendu, Mauricio Pochettino a convoqué Lionel Messi et Neymar pour la première fois de la saison. Sergio Ramos et Mauro Icardi sont les principaux absents d'un groupe où se trouve également Kylian Mbappé malgré une fin de de mercato rythmée.

La défense rémoise peut trembler. Comme attendu, Mauricio Pochettino a décidé de convoquer Kylian Mbappé, Neymar et Lionel Messi pour le déplacement du PSG ce dimanche soir sur la pelouse du Stade de Reims (20h45), en clôture de la quatrième journée de Ligue 1. C'est la première fois cette saison que Neymar et Messi font partie du groupe parisien. Les deux anciens compères du Barça ne sont plus apparus sur un terrain depuis la finale de la Copa America remportée le 11 juillet dernier par l'Argentine contre le Brésil (1-0).

Amis et anciens coéquipiers au FC Barcelone, Lionel Messi et Neymar pourraient donc rejouer ensemble du côté d'Auguste-Delaune, avec les débuts très attendus de Messi dans le championnat de France. "Leo est très motivé. C’est vrai que l’on découvre un grand professionnel qui est en train de s’adapter très rapidement à ses nouveaux partenaires et à son nouveau club", expliquait samedi Mauricio Pochettino en conférence de presse. Le sextuple Ballon d'or sera-t-il associé d'entrée à Neymar et Mbappé? Pour la première et dernière fois?

Sans Messi et Neymar, le PSG a connu un début de saison réussi en championnat avec trois victoires en autant de matchs, porté par un très bon Mbappé. Mais en fin de contrat en juin 2022, l'international français a fait l'objet depuis de deux offres du Real Madrid. Comme expliqué par RMC Sport, les positions du PSG et du Real Madrid concernant l'avenir de Mbappé n'ont pas bougé samedi. La situation agace des deux côtés des Pyrénées. Pour rappel, le mercato estival se terminera ce mardi, à minuit.

Sergio Ramos encore absent

Blessé lors de la victoire face à Brest (4-2), Mauro Icardi n'est pas présent. Pochettino pourrait donc aligner ses trois stars d'attaque d'entrée de jeu, alors que tous les internationaux sont désormais de retour, avec Marquinhos bien dans la liste pour ce déplacement à Reims, tout comme Marco Verratti et Gianluigi Donnarumma. Parmi les absents, Sergio Ramos continue son travail de reprise et n'est pas encore disponible, lui qui est arrivé libre cet été, à 35 ans, en provenance du Real Madrid. Colin Dagba et Layvin Kurzawa manqueront aussi le rendez-vous, avant la trêve internationale qui se profile.

Le week-end du 12 septembre, le PSG retrouvera le Parc des Princes pour défier Clermont, surprenant promu en ce début de saison. Puis, le club parisien commencera le 15 septembre son aventure en Ligue des champions en Belgique, face au Club Bruges, l'adversaire le plus abordable d'un groupe composé aussi de Manchester City et du RB Leipzig.