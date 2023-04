Rennes: Genesio apporte un vif soutien à Galtier et appelle les gens concernés à parler

Bruno Genesio a réagi ce jeudi à l'affaire Galtier et aux accusations de racisme portées contre le technicien du PSG. L'entraîneur du Stade Rennais a ouvertement pris la défense de son ami qu'il n'a jamais entendu tenir des propos répréhensibles.

Accusé d'avoir tenu des propos racistes et islamophobes lors de son passage à Nice lors de la saison 2021-2022, Christophe Galtier se retrouve dans la tourmente. En attendant de nouvelles informations vérifiées ou témoignages de joueurs confirmant un comportement déviant, cette affaire se résume pour le moment à un combat entre deux versions opposées: celle de Christophe Galtier et celle de Julien Fournier via un mail adressé à la direction Sport du groupe INEOS. Depuis, plusieurs voix se sont élevées pour soutenir l'entraîneur du PSG comme Bruno Genesio l'a fait ce jeudi.

"Ce que je peux dire c’est que je connais bien Christophe. Je ne l’ai jamais entendu avoir les propos qui lui sont aujourd'hui attribués, a lancé l'entraîneur du Stade Rennais en conférence de presse. Voilà."

"Si des gens sortent des choses cela, il faut qu’ils en parlent"

Habitué de la Ligue 1 et souvent adversaire de Christophe Galtier dans le championnat de France, Bruno Genesio a apporté son soutien à son ami malgré les épreuves qu'il traverse actuellement.



"J'ai l'occasion de le fréquenter dans le foot comme en-dehors du foot et je ne l'ai jamais entendu tenir des propos de ce type-là, a encore martelé le technicien breton. Maintenant si des gens sortent des choses cela, il faut qu’ils en parlent. Mais je trouve qu'aujourd'hui, moi, tout ce que ce j'ai à dire c'est que je l'ai jamais entendu ce genre de propos. Ni en privé, ni avec d'autres gens."



Relancé sur le fait d'attendre peut-être plus d'éléments avant de lui envoyer un message, Bruno Genesio a coupé: "Cela a été fait, déjà".