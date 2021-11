Saint-Etienne-PSG: sur quelle chaîne et à quelle heure regarder le choc des extrêmes en L1

Saint-Etienne, avant-dernier du championnat, reçoit le leader parisien dimanche, à 13 heures, pour la 15e journée de Ligue 1. Un match à suivre sur Amazon Prime Vidéo et Canal + Sport.

Choc des extrêmes dimanche après-midi (13 heures) au stade Geoffroy-Guichard. Saint-Etienne, 19e de Ligue 1 à égalité de points avec Metz qui s’est imposé à Nice samedi (1-0), reçoit le PSG. Les Verts comptent seulement 12 points gagnés en 15 rencontres, mais ils sont sur une bonne dynamique, avec une série de quatre matchs consécutifs sans défaites (Angers, Metz, Clermont puis Troyes). Surtout, ils ont gagné deux fois de suite, en s’imposant contre les Clermontois puis à Troyes. Les Stéphanois retrouvent enfin un peu le sourire. Pas trop tôt car ils ont dû attendre début novembre et la 13e journée de championnat pour remporter leur première victoire de la saison.

La rencontre sera diffusée sur Canal+ Sport et Amazon Prime Vidéo. Elle sera également à suivre sur l’antenne radio de RMC et sur notre site en direct commenté.

La première de Ramos?

Côté parisien, quatre jours après la triste défaite contre Manchester City en Ligue des champions (2-1), la bonne nouvelle vient (enfin) de Sergio Ramos. L’Espagnol devrait disputer ses premières minutes sous les couleurs du PSG face à Saint-Etienne. Arrivé cet été en provenance du Real, la recrue phare du PSG a été longuement touchée au mollet. Cette blessure l’a éloigné des terrains pendant cinq mois et a fait naitre des interrogations à tous les étages parisiens: le recrutement de Sergio Ramos (35 ans) était-il une si bonne idée?

Surtout que ses blessures ne sont pas nouvelles. La saison précédente, il n’a disputé que cinq rencontres avec le Real, à cause d’une problème au genou. Mais les choses semblent enfin s’arranger pour l’ancien Madrilène. Il a repris l’entraînement collectif début novembre et figurait dans le groupe qui a affronté Manchester City mercredi. Autre enjeu de la rencontre pour Paris: le milieu du terrain. En raison des blessures de Marco Verratti, Georginio Wijnaldum et Ander Herrerra, Mauricio Pochettino va devoir recomposer son milieu.