Manchester United: le message de Paul Pogba après l’humiliation à Old Trafford

Au lendemain de l’après-midi cauchemar vécu par Manchester United contre Liverpool (5-0), Paul Pogba, expulsé face aux Reds, a publié un message sur Twitter, appelant à relever la tête et à rester positif.

Le dimanche après-midi de Paul Pogba pouvait difficilement plus mal se passer. Les Red Devils étaient déjà menés 4-0 à la pause face à Liverpool et ils se sont finalement lourdement inclinés à domicile (5-0).

Après avoir débuté la rencontre sur le banc, Paul Pogba est entré en jeu à la mi-temps. L’international français n’a passé qu’un quart d’heure sur la pelouse puisqu’il a été expulsé sur carton rouge à la 61e minute, pour un tacle violent sur Naby Keita. Le milieu de terrain de Liverpool est d’ailleurs sorti sur civière.

Au lendemain de cette lourde défaite, Paul Pogba s’est exprimé sur Twitter. "Pas le temps de s’apitoyer sur notre sort", a-t-il écrit lundi après-midi.

Manchester United traverse une période de violentes turbulences. Après ce naufrage à domicile, les Mancuniens sont 7es de Premier League. La pression sur Ole Gunnar Solskjaer est de plus en plus forte.

Sur la selette, le Norvégien se défend : "Nous savons que nous sommes au plus bas, nous ne pouvons pas nous sentir plus mal que ça. On va voir où on va aller. Je suis allé trop loin (pour renoncer), nous sommes allés trop loin en tant que groupe. Nous sommes trop proches pour abandonner maintenant", a-t-il confié dimanche en conférence de presse. Ole Gunnar Solskjaer pourrait malgré tout être remplacé dans un futur proche. Plusieurs noms circulent déjà dont celui de Zinédine Zidane.