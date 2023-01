Manchester United voudrait instaurer un plafond salarial pour ses joueurs après le fiasco Ronaldo

Selon le Daily Mail, Manchester United va mettre en place une "règle Ronaldo", qui définit le plafonnement des salaires de l'équipe première à 200.000 livres (227.000 euros) par semaine.

Manchester United ne veut plus mettre un joueur au-dessus des autres. Après le départ de Cristiano Ronaldo en direction d'Al-Nassr, le club mancunien aurait décidé de mettre en place une règle pour limiter les salaires de ses joueurs.

Le Daily Mail rapporte qu'un plafonnement sera mis en place à 200.000 livres sterling par semaine (environ 227.000 euros). Cette nouvelle mesure, surnommée "règle Ronaldo", va impacter plusieurs joueur de l'équipe première dont les revenus sont au-dessus de ce seuil.

Changement de mentalité

Le média anglais rapporte que le premier joueur impacté est David De Gea. En fin de contrat en juin prochain, le gardien espagnol émerge à 375.000 livres par semaine. Manchester United lui aurait proposé une offre "à prendre ou à laisser" bien inférieure. Au club depuis 2011, l'ancien portier de l'Atlético de Madrid se serait montré confiant quant à une issue positive de l'opération. Sous contrat jusqu'en 2024, Luke Shaw recevra lui aussi une nouvelle proposition.

Ces derniers mois, les Mancuniens ont multiplié les contrats ne dépassant pas le plafonnement de salaires. C'est le cas pour Raphaël Varane, Casemiro et Bruno Fernandes, qui touchent tous entre 180.000 et 200.000 livres hebdomadaires, avec des restrictions si l'équipe ne se qualifie pas pour la Ligue des champions. La dernière masse salariale annuelle de United a été estimée à 228 millions de livres sterling, soit la plus élevée de la Premier League.