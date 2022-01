Mercato: le classement des joueurs les plus chers du début d’année 2022 (avec des surprises)

Le mercato hivernal est désormais ouvert en Europe et les clubs s’activent pour renforcer leur effectif ou pour préparer la saison prochaine. L’Observatoire du football CIES en a profité pour dévoiler les valeurs estimées des joueurs les mieux cotés dans les cinq grands championnats. Et il y a quelques surprises.

A l’heure où l’avenir de Kylian Mbappé suscite toujours autant de convoitises, les rumeurs d’une offre hivernale émanant de Madrid ont agité la presse espagnole et européenne. L’idée d’obtenir la signature de l’attaquant du PSG dès le mois de janvier plairait au Real et le club madrilène serait même prêt à proposer environ 50 millions d’euros pour le phénomène francilien. Une belle somme pour un joueur libre en juin prochain mais un montant qui reste inférieur à la valeur établie par l’Observatoire du football CIES.

Dans sa lettre hebdomadaire, l’organisme évalue Kylian Mbappé à 71,5 millions d’euros. Une 48e place au global bien éloignée du joueur jugé le plus cher du classement parmi les cinq grands championnats.

>> Les infos et rumeurs du mercato en direct

Vinicius plus cher que Haaland?

La situation contractuelle du Français explique probablement sa "faible" valeur malgré ses performances ces dernières semaines. Son récent triplé contre Vannes en Coupe de France n’a pas fait grimper son prix. Peu de surprises concernant le trio où trois stars en devenir ont pris place.

Etincelant avec le Real Madrid sous les ordres de Carlo Ancelotti, Vinicius Junior est actuellement le joueur le plus cher de la planète foot avec une estimation de 166,4 millions d'euros. Derrière le Brésilien, on retrouve l’un des chouchous de Pep Guardiola et des Three Lions en la personne de Phil Foden (152,6 millions d'euros).

Brillant et certainement l’un des joueurs les plus courtisés du moment avec Kylian Mbappé, Erling Haaland complète le podium. Si le cyborg norvégien empile les buts cette saison (19 réalisations et cinq passes décisives en 16 apparitions) et si son contrat n’expire qu’en juin 2024, il paie sûrement le fait d’évoluer avec la sélection norvégienne, de ne pas jouer la Coupe du monde 2022 au Qatar et peut-être aussi un récent pépin physique à Dortmund. Une compétition où il aurait bénéficié d’une incroyable exposition en mondovision et fait exploser sa cote actuelle (142,5 millions d'euros).

Le PSG seul club de L1, Upamecano premier Bleu

Au-delà du trio de tête, plusieurs pépites du football européen se trouvent également très haut dans ce classement. Parmi elles, les Anglais Mason Greenwood et Jude Bellingham occupent de belles quatrième et sixième places (133,3 millions d'euros et 130,1 millions d'euros). Mention spéciale aussi à la Bundesliga qui confirme son statut de championnat où les jeunes peuvent éclore. Quatre des dix joueurs les plus chers du début d’année 2022 évoluent en Allemagne.

Du côté de la Ligue 1, on fait plutôt grise mine puisque seul le PSG possède des joueurs à forte valeur. Le premier d’entre eux, Achraf Hakimi, n’est que 15e de ce classement (108,2 millions d'euros). Arrivé libre pendant l’été 2021, Gianluigi Donnarumma pointe au 34e rang mondial (82 millions d'euros).

A l’instar du PSG, la France peine à s’illustrer malgré un superbe réservoir de jeunes joueurs et son statut de championne du monde en titre. Si Kylian Mbappé pourrait prétendre à jouer les premières places avec un contrat longue durée, c’est plus compliqué pour les autres Bleus.

Le Français le plus cher n’est autre que Dayot Upamecano (94,2 millions d'euros) et le défenseur du Bayern occupe la 24e place mondiale. Moussa Diaby (Leverkusen) suit avec une valeur de 75,6 millions d’euros et une 43e position. Le très demandé Jules Koundé complète le podium des Tricolores avec la 47e place globale (73,2 millions d'euros) et devance de justesse Kylian Mbappé. Si ces valeurs ne sont que des estimations, ces prix pourraient servir de point de départ à d’éventuelles négociations pour des futurs transferts.

Le top 10 des joueurs les plus chers

1. Vinicius Junior (Real Madrid) 166,4M€

2. Phil Foden (Manchester City) 152,6M€

3. Erling Haaland (Borussia Dortmund) 142,5M€

4. Mason Greenwood (Manchester United) 133,9M€

5. Florian Wirtz (Bayer Leverkusen) 133M€

6. Jude Bellingham (Borussia Dortmund) 130,1M€

7. Alphonso Davies (Bayern Munich) 122,3M€

8. Ruben Dias (Manchester City) 120,5M€

9. Pedri (Barcelone) 118M€

10. Frenkie de Jong (Barcelone) 115,2M€