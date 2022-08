Mercato: Nice s’intéresse à Nicolas Pépé

Selon les informations de RMC Sport, l’OGC Nice souhaiterait engager l’attaquant d’Arsenal Nicolas Pépé. Les Aiglons réclament un prêt, même si le salaire de l’ancien Lillois freine pour le moment l'opération.

Le Gym veut faire un gros coup dans le secteur offensif d’ici la fin du mercato. Selon les informations de RMC Sport, le club niçois souhaiterait faire venir Nicolas Pépé après avoir activé les pistes Marcus Thuram et Edinson Cavani. À noter que le buteur uruguayen est toujours dans les petits papiers des dirigeants azuréens. Les noms de Dieng et Slimani avaient également circulé ces derniers jours.

Resté sur le banc lors des deux premiers matchs des Gunners cette saison, l’ailier ivoirien sort d’une saison compliquée en Premier League (5 titularisations, 1 but) et son club verrait d’un bon œil un départ, à deux ans du terme de son contrat. Son salaire d’un peu moins d’un million d’euros brut mensuel (primes comprises) est l’un des plus important à Arsenal.

Des contacts en Angleterre, l'Atlético a tenté sa chance

L’OGC Nice aimerait accueillir Pépé sous la forme d’un prêt, même si son salaire reste un frein à cette opération. Depuis le début du mercato, les Aiglons ont déjà enregistré les arrivées de Ramsey, Schmeichel, Ilie, Beka Beka ou encore Viti en plus du retour sur son banc de Lucien Favre. Le club dispute ce jeudi son barrage aller de Ligue Europa Conférence face au Maccabi Tel Aviv.

Concernant Nicolas Pépé, le joueur a aussi des contacts avec plusieurs clubs de Premier League. En Espagne, l'Atlético de Madrid s'est également intéressé à lui en début de mercato. L'entourage de Pépé avait même rencontré les dirigeants des Colchoneros, mais ce n'est pas allé plus loin. Trois ans après son départ du LOSC, un retour en France pourrait lui permettre de relancer sa carrière, qui a pris un sacré coup de frein outre-Manche.