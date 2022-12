Mercato: Thierry Henry ouvert à un poste d'entraîneur, "avec le bon projet"

Toujours entraîneur adjoint de la Belgique, Thierry Henry aimerait retrouver un poste de coach principal. Il revient aussi sur ses expériences à Montréal et à Monaco, qui se sont achevées pour des raisons bien différentes.

Près de deux ans après sa dernière expérience en tant qu'entraîneur principal, Thierry Henry veut retenter le coup. Dans un entretien accordé à l'ancien gardien Ben Foster auprès d'Amazon Prime Video Sport, l'ancien attaquant des Bleus indique qu'il aimerait retrouver un banc, "avec le bon projet".

"À Monaco, ils m'ont donné deux mois et demi et j'ai été viré"

"Je dois évidemment être humble à propos de ça parce que j’ai actuellement un travail en tant qu’entraîneur adjoint avec la Belgique, rappelle-t-il. Nous parlons de l'avenir. Un jour, je l’espère, si le projet est bon". Après l'échec des Diables Rouges en Coupe du monde, avec une élimination dès le premier tour, le sélectionneur Roberto Martinez avait annoncé son départ.

Henry revient également sur ses précédentes expériences en tant qu'entraîneur principal, notamment à l'ASM, entre octobre 2018 et janvier 2019. "Je suis allé à Monaco, je ne pouvais pas le savoir mais je suis arrivé avec 13 joueurs blessés, explique-t-il. Vous arrivez, ils m'ont donné deux mois et demi et j’ai été viré. On m’a dit: ‘maintenant, tu es un coach’".

"À Montréal, je n'ai pas vu mes enfants pendant un an"

Auparavant, le deuxième meilleur buteur de l'histoire des Bleus (51 buts) avait commencé sa carrière de coach sur le banc de l'Impact Montréal (2019-2021), là aussi dans des circonstances particulières.

"Je suis allé à Montréal et je suis revenu parce que je n’ai pas vu mes enfants pendant un an, c’était dur, témoigne-t-il. C’était à la période du Covid. (...) Ne pas rentrer chez soi pendant quatre mois, c’était dur. Dites-moi que je suis fou, mais s’il y a une opportunité, vous savez que vous devez l’évaluer et la regarder. J’aimerais cela". Actuel consultant pour la télévision française et anglaise, Henry s'est aussi engagé à Côme en tant qu'actionnaire.