PSG: Dina Ebimbe va s'engager avec Francfort ce vendredi

Eric Junior Dina Ebimbe s'engagera ce vendredi avec l'Eintracht Francfort selon les informations de RMC Sport. Le PSG a trouvé un accord avec le club allemand et le milieu français de 21 ans va rapporter environ 6,5 millions d'euros auxquels s'ajoutera un pourcentage à la revente.

Le dégraissage se poursuit au PSG. Selon les informations de RMC Sport, un accord a été trouvé entre le club parisien et l'Eintracht Francfort pour le transfert d'Eric Junior Dina Ebimbe. Le Français de 21 ans s'engagera ce vendredi avec la formation de Bundesliga. Le montant du transfert tourne autour des 6,5 millions d'euros, avec un pourcentage à la revente.

Le milieu de terrain français arrivera ce vendredi matin à Francfort pour passer sa visite médicale et signer son contrat dans la foulée. Eric-Junior Dina Ebimbe a participé la saison dernière à 14 rencontres toutes compétitions confondues. Il avait connu auparavant des prêts au Havre et à Dijon.

>> Toute l'actualité du mercato en direct

Herrera et Gueye, les prochains sur la liste?

Du côté du PSG, les dirigeants espèrent aussi désormais boucler rapidement les départs d'Ander Herrera et Idrissa Gueye. Indésirable, le Basque est en contact avec l'Athletic Bilbao, où il a évolué entre 2011 et 2014.

Du côté de l'international sénégalais, il semble proche de retourner à Everton. Mais les dirigeants parisiens refusent de le libérer de sa dernière année de contrat, là où les Toffees aimeraient le recruter libre. Le joueur de 32 ans a de son côté trouvé un accord avec les Bleus de Liverpool.

>> Les matchs du PSG en Ligue des champions, c'est sur RMC Sport

Ces derniers jours, l'attaquant Arnaud Kalimuendo et le défenseur Thilo Kehrer ont quitté le PSG, respectivement pour Rennes et West Ham. Plus tôt dans le mercato, Georginio Wijnaldum avait été prêté à l'AS Rome.

En attendant, d'un point de vue sportif, le PSG continuera sa saison ce dimanche (20h45) avec un déplacement à Lille, pour le compte de la troisième journée de Ligue 1. L'équipe de Christophe Galtier reste sur deux victoires de rang en championnat, contre Clermont (5-0) et Montpellier (5-2).