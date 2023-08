JO de Paris 2024: comment Toulouse a déjà "tout préparé" pour l'absence possible de Dupont

Tenant du titre du Top 14, le Stade Toulousain pourrait perdre Antoine Dupont lors de la saison 2023-2024. Si rien n’est officiel, le demi de mêlée du XV de France envisage de participer aux Jeux olympiques de Paris l’été prochain, et son club a tout prévu pour le suppléer selon le président Didier Lacroix.

Lancé à la conquête d’un premier sacre à la Coupe du monde avec les Bleus de Fabien Galthié, Antoine Dupont pourrait ensuite tenter d’offrir à la France sa deuxième médaille d’or en rugby lors des Jeux olympiques de Paris en 2024, la première dans le format à VII. Le demi de mêlée du XV de France envisagerait ainsi de prendre une pause dans carrière au Stade Toulousain pour intégrer la sélection tricolore de rugby à VII avant les JO.

"Antoine, cela fait des mois qu'il a évoqué l'envie de jouer les Jeux olympiques, a expliqué le président Didier Lacroix ce mercredi dans des propos tenus en conférence de presse et relayés par L’Equipe. Mais il ne se pose pas la question de savoir quand ça se jouera. Il sait que c'est en 2024, mais après, que ce soit en juin, en juillet ou en août, ce n'est pas son problème. C'est un peu plus un problème pour le coach du Stade Toulousain, pour son président, pour la LNR et pour l'équipe de France."

"Rien de fait, rien de signé, rien de contractualisé"

Afin d’intégrer le groupe tricolore en vue des Jeux olympiques dans la capitale française (du 24 au 30 juillet 2024 pour le tournoi de rugby), Antoine Dupont devrait faire l’impasse sur le Tournoi des VI Nations en 2024. Une compétition dans laquelle il a pourtant été élu meilleur joueur à trois reprise. A la place, le virevoltant capitaine des Bleus participerait à des étapes du circuit mondial à VII. Qu’importe si le demi de mêlée décide de prendre une pause du Top 14, le Stade Toulousain est préparé à tout selon son président.

"C’est pour cela que l'on a défini de façon très claire les contours de ce que pourrait être sa présence aux JO. On a tout préparé, à tous les niveaux, on n'a rien oublié, a encore assuré le dirigeant haut-garonnais. Mais l'acteur principal de ce dossier, le déclencheur, c'est Antoine Dupont lui-même, ce qui est normal. Or, il n'a pas envie de se dévoiler avant la fin de la Coupe du monde. Du coup, il n'y a rien de fait, rien de signé, rien de contractualisé."

Et Didier Lacroix de préciser: "Après, en fonction du timing de sa décision, il y aura toute une adaptation à faire, qui aura une incidence sur la saison en cours mais également sur la saison d'après car il y aura un temps de récupération à respecter."

Les étapes du rugby à VII avant les JO 2024 à Paris

Dubaï (02-03 décembre 2023)

Le cap (09-10 décembre 2023)

Perth (26-28 janvier 2024)

Vancouver (23-25 février 2024)

Los Angeles (02-03 mars 2024)

Hong-Kong (05-07 avril 2024)

Singapour (03-05 mai 2024)

Madrid (31 mai – 02 juin 2024)