ATP: Nadal 5e mondial après son record, Federer éjecté du top 20 pour la première fois depuis 21 ans

Au lendemain de la victoire de Rafael Nadal à l'Open d'Australie, l'ATP a publié son classement. Si Novak Djokovic est toujours numéro un mondial et le recordman espagnol n°5, l'évènement concerne Roger Federer, qui quitte le top 20 pour la première fois depuis 2001.

Fin d'une belle série qui aura duré 21 ans. L'ATP a publié ce lundi son traditionnel classement au lendemain du 21e Grand Chelem de Rafael Nadal à l'Open d'Australie. Et l'évènement de cette nouvelle fournée est l'absence de Roger Federer dans le top 20 mondial. Vainqueur de 20 Majeurs, le quadragénaire, qui espère faire un come-back l'été prochain après s'être fait opérer une troisième fois du genou droit en août dernier, perd ainsi les 720 points de sa demi-finale à Melbourne il y a deux ans.

Une chute de 13 places qui le place désormais au 30e rang mondial, juste derrière Carlos Alcaraz (18 ans). Le Bâlois faisait partie des 20 meilleurs mondiaux depuis la semaine du 23 avril 2001, soit quasiment 21 ans, ce qui représente bien plus que le temps moyen d'une carrière au plus haut niveau.

Nadal au 5eme rang

Absent à Melbourne après son expulsion, Novak Djokovic reste au sommet du classement ATP mais regarde dangereusement dans le rétroviseur. Finaliste malheureux à l'Open d'Australie, Daniil Medvedev revient à 890 points du Serbe. Un écart qui devrait être comblé avec le retrait des points de l'Open d'Australie 2021 et de la victoire du "Djoker" à Dubaï en 2020 le 28 février. De son côté, Nadal reste bien calé au 5e rang dans un top 10 qui reste quasiment inchangé.

Chez les Français, Gaël Monfils gagne quatre places (16e) après son quart de finale australien et Adrian Mannarino fait un bond de 11 places (58e). Il y a neuf Français dans le top 100 (Monfils, Humbert, Paire, Mannarino, Rinderkneck, Bonzi, Gaston, Gasquet, Moutet).

Victorieuse à l'Open d'Australie, Ashleigh Barty (8331 pts) compte plus de 2600 points d'avance sur Aryna Sabalenka au classement WTA. Première Française, Alizé Cornet grimpe à la 37e place après son quart à Melbourne. Sofia Kenin (95e, -82 places), Naomi Osaka (85e, -71 places) et Serena Williams (244e, -185 rangs) paient le gel des classements pendant la pandémie et dégringolent au classement.