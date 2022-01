Open d’Australie: Medvedev écarte Tsitsipas et visera le trône mondial en finale contre Nadal

Daniil Medvedev a remporté une victoire expéditive face à Stefanos Tsitsipas ce vendredi en demi-finale de l’Open d’Australie (7-6, 4-6, 6-4, 6-1). Le Russe de 25 ans défiera Rafael Nadal en finale à Melbourne et pourrait devenir numéro 1 mondial en privant l’Espagnol d’un 21e sacre en Grand Chelem.

Impérial Medvedev! Au terme d’une demi-finale, presque sans accroc, Daniil Medvedev a dominé Stefanos Tsitsipas en quatre manches (7-6, 4-6, 6-4, 6-1) ce vendredi à Melbourne. Le Russe de 25 ans s’est qualifié pour sa deuxième finale consécutive à l’Open d’Australie après celle perdue face à Novak Djokovic l’an passé.

Cette fois, l’actuel numéro 2 du classement ATP tentera de battre Rafael Nadal, tombeur de Matteo Berrettini (6-3, 6-2, 3-6, 6-3), pour décrocher un deuxième titre consécutif en Grand Chelem.

Medvedev a su retrouver son calme pour battre Tsitsipas

Face à son adversaire grec, Daniil Medvedev a montré toute l’étendue de son talent et surtout sa grosse force mentale pendant le 2h30 (tout pile) de cette demi-finale. Après un premier set accroché et remporté au tie-break (7 points à 5), le vainqueur du dernier US Open a perdu son calme pendant la deuxième manche.

Tout juste breaké par Stefanos Tsitsipas, le Russe de 25 ans a dégoupillé en voyant le père de Stefanos Tsitsipas donner des consignes à son fils entre les points. Medvedev a ensuite passé ses nerfs sur l’arbitre avant de perdre le set.

Mais Daniil Medvedev a rapidement repris sa marche en avant. Après avoir sauvé deux balles de break d’entrée de troisième set, le numéro deux mondial a été impeccable au service pour finalement reprendre les devants et mener deux manches à une.

En face, Stefanos Tsitsipas a commencé à flancher physiquement et a moins réussi à enchaîner les montées victorieuses au filet. L’Hellène s’est aussi fait pénaliser pour coaching et a fini par sortir de sa demi-finale. En roue libre dans le dernier set, le Grec a lourdement perdu face à un Russe surmotivé. Comme en 2021, déjà pour une place en finale, Daniil Medvedev a été plus fort que Stefanos Tsitsipas.

Medvedev: "C’est marrant car je vais encore affronter un joueur qui joue pour un 21e titre en Grand Chelem"

Sauf que contrairement à 2021 où Novak Djokovic avait mis fin à ses rêves de gloire en Australie, Daniil Medvedev affrontera Rafael Nadal en finale à Melbourne. Après avoir pris sa revanche sur "Nole" lors du dernier US Open pour remporter son premier titre du Grand Chelem, le Russe pourrait en faire autant face à l’Espagnol de 35 ans. Et pour cause, en 2014 à Flushing Meadows, le Majorquin avait battu Daniil Medvedev pour sa première finale dans un Majeur.

Cette fois, c’est au Russe d’empêcher son rival ibérique d’écrire l’histoire en le privant d’un 21e sacre dans un tournoi du Grand Chelem. Habitué à ce genre d’enjeux, puisqu’il a privé Novak Djokovic du record lors du dernier US Open, Daniil Medvedev s’en est amusé après sa demi-finale.

"C’est marrant car je vais encore affronter un joueur qui joue pour un 21e titre en Grand Chelem, a plaisanté le Russe auprès de Jim Courrier depuis le court de la Rod Laver Arena. Je pense que la dernière fois Rafa avait dû regarder (la finale de l’US Open) à la télé. Je ne sais pas qui il supportait! Là je pense que Novak regardera cette finale dans deux jours."

Medvedev numéro un mondial dès lundi?

La finale de cet Open d’Australie 2022 aura pourtant un tout autre enjeu que celle de l’US Open pour Daniil Medvedev. En profitant de l’expulsion de Novak Djokovic avant le tournoi, le Russe peut éjecter le Serbe de la première place mondiale en cas de victoire contre Rafael Nadal.

Avec un titre contre l’Espagnol, le Russe de 25 ans empocherait 2.000 points au classement ATP soit 1.200 de plus que l’an passé et porterait donc son total à 10.135 unités. A l’inverse, Novak Djokovic perdrait le bénéfice de son sacre obtenu en 2021 et marquerait zéro point pour son parcours cette année à Melbourne ce qui ferait chuter son total à 9.015 unités.

Deux ans après avoir repris la première place mondiale, le 3 février 2020, Novak Djokovic pourrait donc perdre son trône au profit de Daniil Medvedev dès le prochain classement ATP publié le lundi 31 janvier. A condition que le Russe batte un Rafael Nadal, qui n’a remporté qu’un seul de ses vingt titres du Grand Chelem à l’Open d’Australie, en finale à Melbourne.

Un choix cornélien, donc, pour Novak Djokovic qui ne saura pas à quel saint se vouer lors de ce duel entre son nouveau rival du circuit Daniil Medvedev et son éternel adversaire Rafael Nadal.