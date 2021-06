Roland-Garros: Djokovic-Nadal, 58e acte d'un duel de titans

C’est le duel le plus prolifique de l’histoire du tennis: 58 confrontations, 29 victoires pour Novak Djokovic, 28 pour Rafael Nadal, qui s'affrontent ce vendredi à Roland-Garros. Une demi-finale qui pourrait être en plus décisive pour le record de titres en Grand Chelem.

Jeudi 27 mai, 16h45. Le tirage au sort a livré son verdict, les deux favoris Novak Djokovic (n°1 mondial) et Rafael Nadal (n°3) sont dans la même partie de tableau. Le vendredi 11 juin est noté, attendu, espéré, pour revoir ce duel encore et encore, cette fois en demi-finale de Roland-Garros.

"J'espère que je pourrai jouer à un niveau plus élevé que celui notamment des deux premiers sets de l'an dernier"

"Ça m’excite comme jamais, s’extasie Arnaud Di Pasquale ancien Directeur du tennis national. J’adore ces rivalités et je reste persuadé que quand il n’y aura plus tout ça, on se dira 'oui mais avant il y avait ces rivalités, c’était mieux'. Je trouve que c’est extraordinaire ce qu’ils sont en train de faire. Je suis tellement admiratif, je ne m’en lasse pas, je ne m’en lasserai jamais!"

Cette demi-finale, c’est un remake de la finale de 2020. Un match dans des conditions particulières, au mois d’octobre dans le froid, sous le toit... alors que près de 30 degrés sont annoncés ce vendredi. "L'an dernier, il a dominé la finale contre moi. De toute évidence, les conditions seront différentes vendredi de ce qu'elles étaient en finale l'année dernière, explique Novak Djokovic. J'espère que je pourrai jouer à un niveau plus élevé que celui notamment des deux premiers sets de l'an dernier." Car l’Espagnol avait remporté son 13e Roland-Garros, 6-0, 6-2, 7-5.

Nadal à Roland-Garros: 107 matchs, 105 victoires

Battre Rafael Nadal sur le court Philippe Chatrier, "c'est le plus grand challenge que l'on puisse avoir sur terre battue", raconte le Serbe. 107 matchs pour le Majorquin Porte d’Auteuil, 105 victoires, deux défaites: Robin Söderling en 2009 et son adversaire du jour Novak Djokovic en 2015. "Il faut jouer au meilleur de sa forme, le meilleur tennis, explique Rafael Nadal après sa victoire contre Schwartzman. Vous savez ce que vous avez à faire, si vous devez avoir une chance de l'emporter. C'est un gros défi. On s'entraîne, on fait ce sport pour vivre ces moments-là."

Les deux hommes forcent l’admiration. 35 ans pour Nadal, 34 pour Djokovic. Ils viennent de remporter 14 des 20 derniers tournois du Grand Chelem. Djokovic a battu le record de semaines passées à la place de numéro 1 mondial, 324 semaines en haut du tennis mondial. Rafael Nadal lui a remporté 38 des 39 derniers sets à Roland-Garros. Ils ont le record de titres en Masters 1000, 36 chacun. Ils forcent l’admiration des autres joueurs. "Novak et Rafa, ce sont les meilleurs et depuis longtemps, explique Nicolas Mahut. Je suis convaincu qu'ils vont faire un match de martiens. C'est exceptionnel ce qu'ils font, (…) c'est tellement incroyable d'être avec eux, j'ai fait toute ma carrière pratiquement avec eux. Je trouve que c'est extraordinaire. Il faut juste savourer."

Un duel décisif dans la course au record de titres en Grand Chelem?

Pierre-Hugues Herbert, son partenaire de double, répond lui avec le sourire: "Ils nous narguent quand même. Ils nous ridiculisent un peu. À chaque tournoi, ils arrivent à aller les gagner à chaque fois. Non, c'est assez rageant quand tu participes à chaque fois, que tu as envie d'espérer à un moment que cela change et qu’au final c'est toujours les mêmes qui gagnent. Ils sont juste impressionnants. Ils arrivent à retourner des situations qui semblent extrêmement compliquées. Ils sont vraiment au-dessus."

Un 58e duel qui pourrait être décisif pour la course aux records de titres du Grand Chelem. Nadal et Federer culminent à 20 sacres, Djokovic, avec 18 titres, pourrait grandement se rapprocher. Même si pour l’un ou pour l’autre il faudra battre Stefanos Tsitsipas ou Alexander Zverev dimanche en finale.

Djokovic-Nadal est prévu en deuxième rotation devant 5.000 spectateurs juste après la première demi-finale Zverev-Tsitsipas, qui commence à 15h. En espérant que ce 58e affrontement se termine avant le couvre-feu. Il y a des précédents de matchs marathons entre l’Espagnol et le Serbe. En 2013, Nadal s’était imposé à Roland-Garros 6-4, 3-6, 6-1, 6-7, 9-7 en 4h37 ; à Wimbledon en demi-finale 2018, le Serbe l’avait emporté en 5h14 ; lors de la finale de l’Open d’Australie 2012, leur duel avait duré 5h53 en finale et Djokovic avait remporté le titre.