Tennis: Djokovic est "obsédé par les records" selon Nadal

Dans une interview à un média britannique, Rafael Nadal a estimé que Novak Djokovic était plus "obsédé" que lui par la course aux titres du Grand Chelem. L’Espagnol, comme Roger Federer, en compte 20 et le Serbe 18. Et l’actuel numéro un mondial rêve de dépasser le record de ses deux rivaux.

Novak Djokovic rattrapera-t-il un jour Rafael Nadal et Roger Federer et leurs 20 Grands Chelem chacun? L’Espagnol estime en tout cas que son rival serbe est "obsédé par les records". "Je veux gagner plus de Grands Chelems, oui. Aucun doute à ce sujet. Mais Novak (Djokovic) est plus obsédé par cela, plus concentré", a confié le Majorquin au quotidien britannique Metro. "Pas de manière négative. Mais il est plus concentré uniquement sur ces choses-là et cela signifie beaucoup pour lui", a-t-il poursuivi, avant d’ajouter: "mais ce n'est pas mon approche de ma carrière".

"Je vais vers mes objectifs et je n'ai pas de problème à le verbaliser"

Réponse immédiate du numéro un mondial: "Personnellement, je ne me sens pas obsédé par quoi que ce soit dans la vie. Ce que je ressens, c'est de la passion et un immense désir. Je vais vers l'atteinte de mes objectifs et je n'ai jamais eu de problème à le verbaliser. Je n'ai jamais eu de difficulté à dire: 'Je veux battre ce record ou atteindre un certain objectif'. Je ne sais pas pourquoi ce serait une mauvaise chose", a déclaré Novak Djokovic lundi lors d’une conférence de presse en marge du tournoi de Belgrade.

Eliminé dès les 8e de finale du Masters 1000 de Monte-Carlo le 15 avril, Novak Djokovic veut se rassurer cette semaine, à domicile. Grand favori du tournoi, il ne sera pas dépaysé: c’est là qu’il avait organisé le très controversé Adria Tour l’été dernier. C’est également son frère Djordje qui dirige le tournoi. Novak Djokovic fera son entrée en lice en 8e de finale.

De son côté, Rafael Nadal a pris la porte à Monte-Carlo en quart de finale, éliminé par le futur finaliste Andrey Rublev. Une élimination précoce et surprenante pour l’Espagnol qui a remporté 11 fois le tournoi monégasque et qui avait fait de cette compétition une étape importante dans sa préparation en vue de Roland-Garros (24 mai-13 juin).

Novak Djokovic et Rafael Nadal se retrouveront dans quelques semaines sur la terre battue parisienne. Ils seront respectivement en quête de leur 19e et 21e titre du Grand Chelem. On verra alors qui sera le plus "obsédé" par la vcitoire finale. Roger Federer sera également présent pour compléter ce trio magique. Le Suisse a en effet annoncé dimanche qu’il serait de la partie.