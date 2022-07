Wimbledon: pourquoi Fritz ne sera pas repêché malgré le forfait de Nadal

Dans la foulée de l’annonce du forfait de Rafael Nadal pour sa demi-finale de Wimbledon face à Nick Kyrgios, plusieurs voix ont milité pour le repêchage de Taylor Fritz, éliminé par le joueur espagnol en quarts de finale. Un recours impossible, et qui de toute façon n’intéresse pas l'Américain.

Nick Kyrgios sera bien en finale de Wimbledon ce dimanche. Le joueur australien profite du forfait de Rafael Nadal avant sa demi-finale, qui ne pourra pas être remplacé par Taylor Fritz, éliminé ce mercredi en quarts de finale par le quatrième joueur mondial ce mercredi à l’issue d’un immense bras de fer (6-3, 5-7, 6-3, 5-7, 6-7). Pourtant, plusieurs suiveurs du tennis souhaitent que le joueur américain réintègre le tournoi.

"The show must go on"

Christopher Clarey, journaliste au New York Times, a lancé les hostilités dans la foulée de l’annonce fracassante de Nadal en conférence de presse. "Cela arrive si rarement, mais je pense toujours que cela vaut la peine d'être exploré, interroge-t-il. Lorsqu'un joueur déclare forfait tard dans un Grand Chelem ou avant une finale du circuit majeur, le joueur battu devrait pouvoir prendre la place. Dans ce cas, Fritz jouerait Kyrgios en tant que ‘lucky loser’. The show must go on".

Un constat partagé par son confrère Sam Cambers, célèbre journaliste tennis et co-président de l'International Tennis Writers Association, qui pense également aux spectateurs du Centre Court privés d’une demi-finale ce vendredi. "Je pense qu’étant donné que tout le monde savait que Nadal était blessé, ils auraient pu demander à Fritz d’attendre, estime-t-il. Les billets pour vendredi coûtent au moins 200£ (environ 235€, ndlr) sur le Centre Court – cela fait beaucoup pour un match".

Pour Fournier, "on doit gagner sa place en finale"

Ancienne numéro 3 mondiale et finaliste de l’US Open en 1978, Pam Shriver valide: "Je pense à Taylor Firtz. Le tennis doit-il réexaminer la règle du lucky loser?". Même chose pour le basketteur français Evan Fournier, toujours à l'affût sur son compte Twitter. "Kyrgios qui passe en finale de Wimbledon après le malheureux forfait de Nadal. Vous pensez qu‘il devrait y avoir un système de repêchage dans ces situations-là?, questionne la star des Knicks. Personnellement, je trouve qu‘à partir du dernier carré, il doit forcément y avoir match. On doit gagner sa place en finale. Ce n’est pas concevable pour moi de passer sans avoir une fight. You gotta earn it! Sans même parler de l’avantage physique après repos !"

Le règlement de l’ITF, qui gère les tournois du Grand Chelem, est cependant assez clair sur le statut des lucky-losers, ces joueurs éliminés en qualifications mais repêchés en cas de forfait: "Un lucky loser doit être intégré en tant que remplaçant pour tout joueur qui se retire avant le premier point de son premier match". Dans ce cas-là, impossible donc d’imaginer un repêchage pour le jeune américain, qui de toute façon ne semble pas intéressé par un tel recours.

Fritz: "Si je n’ai pas pu le battre, c’est que je ne mérite pas d’être en demi-finale"

En réponse à un internaute suggérant une réintégration dans le tournoi, Taylor Fritz se montre ferme. "Non je ne cherche pas la charité, si je n’ai pas pu le battre, c’est que je ne mérite pas d’être en demi-finale… c’est aussi simple que ça". Andy Roddick, ex-numéro un mondial et vainqueur de l’US Open 2003, est du même avis: "Vous ne pouvez pas perdre en demi-finale et gagner un Grand Chelem. (...) C'est du sport. Vous gagnez ou vous perdez. Si vous gagnez, vous donnez une chance à votre corps. Vous ne pouvez vous auto-diagnostiquer que pendant un match".

Ce sera donc bien Nick Kyrgios qui se présentera face à Novak Djokovic ou Cameron Norrie ce dimanche, avec un match de moins dans les jambes et trois jours complets de récupération, pour sa première finale de Grand Chelem. Malgré une grosse bataille en demi-finale où il est passé tout proche de la victoire, Taylor Fritz patientera.