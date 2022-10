Coupe du monde: le joueur à suivre par équipe

A quelques jours de la Coupe du monde, le visage des 32 nations se dessine. Pour vous aider à y voir plus clair, nous vous dévoilons LE joueur à suivre dans chaque équipe.

Dans quelques jours, les 32 meilleurs nations de la planète s'affronteront dans la plus prestigieuse des compétitions de football, la Coupe du monde. Il y a évidemment des favoris, des outsiders, des équipes surprises. Alors quel joueur sera à suivre avec une attention toute particulière dans chaque équipe ?

Des stars mondiales attendues

Brésil - Neymar Jr

Neymar sera peut-être le joueur le plus attendu de cette Coupe du monde. Auteur d'un début de saison exceptionnel (impliqué sur 20 buts en 15 matches), Neymar affole les compteurs et semble se rapprocher de son meilleur niveau. Leader d'une équipe brésilienne que rien ne semble pouvoir arrêter, il sera l'un des hommes les plus attendus et incontestablement LE joueur à suivre du Brésil, qu'il souhaite mener vers les sommets. Il pourrait devenir par la même occasion, au cours de cette compétition, le meilleur buteur de l'histoire du Brésil.

France - Kylian Mbappé

Entre Karim Benzema et lui, le choix était difficile. Mais finalement, n'est-ce pas lui qui a toujours demandé des responsabilités? C'est donc LE joueur qu'il faudra suivre côté français. Lui qui vit un début de saison difficile au PSG, entre ses supposés envies de départ, et ses prestations décevantes, à l'occasion de mettre tout le monde d'accord. Leader d'une Equipe de France malade, Kylian Mbappé à l'opportunité d'asseoir sa supériorité sur le football mondial en menant la France vers un deuxième sacre consécutif, après avoir grandement contribué au premier.

Argentine - Lionel Messi

Qui d'autre ? A 35 ans, il disputera là sa dernière Coupe du monde. Sa sélection, l'Argentine, est invaincue depuis plus de trois ans, et 34 matches. l'Albiceleste se rapproche dangereuseument du record détenu par l'Italie avec 37 rencontres sans la moindre défaite. Il suffirait à l'Argentine de ne pas perdre en phase de groupe pour l'égaler. Alors imaginez si la sélection va au bout...Lionel Messi a une dernière chance de remporter le titre suprême, lui qui avait conduit sa sélection au titre en Copa America il y a quelque mois.

Portugal - Cristiano Ronaldo

Lui aussi, à l'instar de son meilleur ennemi, disputera probablement sa dernière Coupe du monde. En pleine crise sur le plan personnel, et en manque total de confiance et de temps de jeu, CR7 traverse peut-être, à 37 ans, la période la plus sombre de son immense carrière. Le Mondial avec le Portugal, une équipe qui joue pour lui, est peut-être l'opportunité, le temps d'un mois, de retrouver le grand Cristiano Ronaldo, celui qui avait permis au Portugal d'aller chercher le titre à l'Euro 2016.

Belgique – Kevin De Bruyne

Le milieu de terrain offensif belge, d’une régularité exemplaire, est l’exemple type du numéro 10 complet. Tellement complet qu’il peut aussi jouer 8, ou occuper un des postes en attaque. Si la Belgique réalise un grand parcours, cela passera forcément par un grand Kevin De Bruyne. A l’Euro, alors que ce dernier était diminué par une grave blessure au visage subie en finale de la Ligue des champions, la Belgique n’a pas pu faire mieux qu’un quart de finale.

Sénégal - Sadio Mané

Deuxième du ballon d'or 2022, le leader des Lions de la Téranga, qui les a menés jusqu'au sacre en Coupe d'Afrique des nations, est dans la force de l'âge. Dans la forme de sa vie, il sait que ce Mondial est le moment où jamais de faire briller le Sénégal sur la scène internationale, de redonner au football sénégalais et plus largement au football africain une place de choix dans l'univers footballistique.

D'autres trop esseulées

Pologne - Robert Lewandowski

Presque seul au monde dans cette équipe, Robert Lewandowski n'a jamais réellement réussi à sublimer la Pologne, pour lui permettre, même sur une période courte, de jouer les premiers rôles. Quasiment éliminé de la Ligue des champions avec le Barça, Robert Lewandowski n'aura qu'un objectif en tête, réussir un beau parcours avec sa Pologne pour tenter de sauver sa saison.

Pays de Galles - Gareth Bale

Qui d'autre que l'ancien madrilène, multiple vainqueur de la Ligue des champions ? En difficulté aux Etats-Unis, où il n'a marqué que deux buts en 12 matches, sans être un titulaire indiscutable, Gareth Bale a toujours répondu présent en sélection, où il totalise 39 pions en 108 sélections.

Costa Rica - Keylor Navas

Le gardien de but du PSG, qui n'a pris part à aucun match officiel cette saison, et qui n'a donc plus joué depuis le 23 juillet, pourrait jouer le dernier Mondial de sa carrière. En raison de son âge d'abord (35 ans), mais aussi du statut du Costa Rica, qui doit à chaque édition se battre jusqu'au bout pour participer.

Corée du Sud - Heung Min Son

C'est le héros de toute une nation, peut-être le meilleur joueur de l'histoire de la Corée du Sud (avec Park Ji-sung). Même s'il vit un début de saison compliqué avec Tottenham, l'attaquant sud-soréen, qui a marqué au cours de quatre des cinq derniers matches de la Corée du sud, sera l'arme numéro une de son équipe.

Des outsiders guidés par un homme fort

Croatie - Luka Modric

Neuvième du ballon d'or 2022, Luka Modric affiche une régularité exceptionnelle depuis plusieurs saisons. Une nouvelle fois artisan du sacre du Real en Ligue des champions, il sera incontestablement le leader d'une jeune équipe de Croatie.

Maroc - Hakim Ziyech

De retour en sélection après le départ de Vahid Halilodzic, Hakim Ziyech vit une période compliquée depuis qu'il est arrivé à Chelsea. Il ne s'est jamais réellement imposé et ne semble pas entrer dans les plans de Graham Potter. Il n'en reste pas moins un joueur talentueux et un véritable playmaker.

Danemark - Christian Eriksen

Qui d'autre que lui? Il y a un an et demi, il a failli perdre la vie sur un terrain, lorsque son coeur s'est arrêté de battre, en plein match contre la Finlande à l'Euro. Finalement sauvé, il a pris le temps de récupérer, avant de signer à Manchester United l'été dernier. Il est le leader technique du Danemark et un véritable symbole.

Pays-Bas - Memphis Depay

Virgil Van Dijk, Frenkie De Jong ou Memphis Depay? Le choix était délicat et s'est porté sur le joueur le plus offensif des trois, aux stats ahurissantes en sélection (42 buts en 80 apparitions). Il est une pièce maîtresse de Louis Van Gaal.

Uruguay - Federico Valverde

Si les illustres attaquants pèsent dans l'univers footballistique uruguayen, un phénomène bouscule tout. A 24 ans, Federico Valverde est une sensation au Real Madrid. Complet, capable de jouer aussi bien au milieu qu'en attaque, il est une valeur sûre et un joueur redoutable.

Serbie - Aleksandar Mitrovic

Dusan Vlahovic était dans la course, mais les statistiques de l'attaquant de Fulham en sélection font de lui le leader naturel de la Serbie. Il a inscrit 50 buts en 76 sélections.

Mexique - Irving Lozano

L'explosif attaquant de Naples réalise un très bon début de saison sous les ordres de Luciano Spaletti à Naples.

Cameroun - André Onana

Le gardien de but de l'Inter Milan, titulaire lors de la campagne de Ligue des champions des intéristes, a parfois brillé, et ses performances ont permis au club italien d'être aux portes des huitièmes de finale.

Suisse – Granit Xhaka

Un temps critiqué du côté d'Arsenal, Granit Xhaka a retrouvé de sa superbe sous les ordres de Mikel Arteta. Il est le capitaine de la sélection suisse et l'un des joueurs les plus expérimentés (106 sélections).

Des pépites qui voudront faire briller leur équipe

Equateur – Moises Caïcedo

A 20 ans, il fait déjà tourné la tête des plus grands clubs. Le milieu de terrain de Brighton sera à surveiller pendant cette compétition, dans le groupe du pays hôte, avec les Pays-Bas et le Sénégal.

Angleterre – Jude Bellingham

Quatrième du trophée Kopa, le milieu de terrain de Dortmund est peut-être le meilleur de sa génération, et déjà un élément indéboulonable des Three Lions. C'est ce qui lui vaut de prendre la place d'Harry Kane dans la liste des joueurs à suivre.

Etats-Unis – Christian Pulisic

A l'instar d'Hakim Ziyech, Christian Pulisic est en manque de temps de jeu du côté de Chelsea. Il n'en reste pas moins le joueur le plus talentueux des Etats-Unis.

Allemagne – Jamal Musiala

Au milieu de toutes les légendes de la sélection allemande, Jamal Musiala se fait particulièrement remarquer. C'est tout simplement l'un des hommes forts du Bayern en ce début de saison, et le joueur à suivre avec attention dans les rangs allemands.

Espagne – Pedri

Trophée Kopa en 2021, Pedri fait déjà partie, à 19 ans, des meilleurs milieux de terrains de la planète et le leader technique de l'équipe d'Espagne. C'est sur lui qu'il faudra poser ses yeux dans les rangs espagnols.

Japon – Takefusa Kubo

Le Japon compte en ses rangs plusieurs joueurs de talent (Kubo, Kamada, Minamino). Takefusa Kubo est probablement le plus bankable, et sera à surveiller attentivement.

Canada – Jonathan David

L'attaquant du Losc réalise un début de saison fantastique et est co-leader du classement des buteurs de Ligue 1 à égalité avec Neymar (9 buts). Il totalise 22 buts en 34 sélections.

Ghana – Mohammed Kudus

La pépite de l'Ajax, buteur notamment à Anfield cette saison, sera forcément le joueur à suivre côté ghanéen, une équipe qui a de quoi surprendre.

Les petits poucets

Qatar – Akram Afif

La saison dernière, il a inscrit 14 buts et délivré 17 passes décisives en 18 matches de championnat au Qatar.

Iran – Sardar Azmoun

Avec 41 buts en 65 sélections, Sardar Azmoun est incontestablement l'homme fort de l'Iran.

Tunisie – Wahbi Khazri

L'attaquant de Montpellier est le leader technique de la Tunisie, même s'il a parfois du mal à enchaîner les matches au meilleur niveau.

Australie – Matthew Ryan

Le gardien de but de l'Australie a été le héros du barrage contre le Pérou, et est également la valeur sûre de cette équipe d'Australie.

Nouvelle-Zélande – Chris Wood

Transféré à Newcastle pour 30 millions d'euros l'été dernier, Chris Wood reste l'homme fort de la Nouvelle-Zélande, même s'il n'apporte pas entière satisfaction du côté de Newcastle.