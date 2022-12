France-Argentine: Adil Rami se paye les Argentins et leur "méchanceté"

Champion du monde en 2018, Adil Rami attend avec impatience la finale de la Coupe du monde entre la France et l’Argentine ce dimanche au Qatar. Admirateur du génial Messi, l’ancien défenseur des Bleus ne partage pas le même amour pour la sélection argentine actuelle qu’il espère voir perdre face aux Tricolores.

Quatre années après un huitième totalement fou au Mondial 2018, l’équipe de France et l’Argentine se retrouvent en finale de la Coupe du monde 2022 ce dimanche au Qatar. Avant le nouveau duel entre les Bleus de Kylian Mbappé et l’Albiceleste de Lionel Messi sur la pelouse du Lusail Stadium (16h en direct commenté sur le site et l’app RMC Sport), cette affiche de gala suscite beaucoup d’attente et d’excitation. Titré avec les Bleus en Russie, Adil Rami espère voir la France signer un fantastique doublé mais se méfie de cette solide équipe sud-américaine.

"Comment je vois les choses? Stressantes. Cela va vraiment être stressant, a estimé le défenseur de 36 ans lors de son passage sur TMC ce jeudi. J’aimerais (pouvoir dire directement que les Bleus vont gagner). J’aimerais le dire. Mais je préfère rester humble et surtout prudent."

Rami regrette l’image donnée par l’Argentine

Battue dès son entrée en lice dans le tournoi, l’Abiceleste a ensuite enchaîné les gros matchs pour terminer en tête de sa poule puis éliminer l’Australie, les Pays-Bas et la Croatie afin de se hisser en finale. Portée par un Lionel Messi en grande forme, la sélection dirigée par Lionel Scaloni a parfois su mettre quelques coups pour faire déjouer ses rivaux pendant ce Mondial disputé au Qatar.

"Je n’aime pas cette équipe argentine. J’aime beaucoup Lionel Messi. J’aime tout de ce joueur. C’est une légende et l’un des meilleurs joueurs de tous les temps pour moi. J’ai eu la chance de le rencontrer en Espagne, a encore expliqué l’actuel joueur de Troyes en Ligue 1. Mais l’image que l’équipe argentine a montré pendant cette Coupe du monde avec beaucoup d’agressivité, de méchanceté, et de non fair-play… Sur les terrains je trouve qu’elle n’a pas montré une belle image."

"Je pense que l’on va gagner"

A l’inverse du roi sans couronne de l’Albiceleste, Adil Rami n’a pas apprécié les matchs de certains joueurs en particulier. Sans trop s’étendre sur le sujet, le cas de Leandro Paredes l’a interpellé lors de ses quatre apparitions pendant la compétition.

"Je ne veux pas cibler des joueurs mais par exemple Paredes. On va sûrement dire que c’est parce que je suis Marseillais et que je n’aime pas les Parisiens, Paris ce n’est pas un ennemi mais un rival. L’image que Paredes montre, je n’ai pas aimé."

Et l’international aux 36 capes de conclure par son vœu pour la finale: "Je pense que l’on va gagner. Il y a trop de choses qui ont fait que, avec les blessures et les problèmes qu’il y a eu, notamment avec la famille Hernandez, il y a trop de choses qui vont dans notre sens. Ces joueurs cartonnent, explosent et ce n’est pas pour rien."