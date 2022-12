France-Maroc: un absent et des joueurs ménagés côté marocain avant le choc

Les joueurs du Maroc ont participé ce mardi à leur dernier entraînement avant la demi-finale du Mondial 2022 contre la France, mercredi au Qatar (20h). Plusieurs joueurs ont été ménagés alors que Nayef Aguerd n'a pas participé au début la session collective.

Côté français, Didier Deschamps espère pouvoir compter sur tous ses joueurs face au Maroc en demi-finale de la Coupe du monde (mercredi dès 20h en direct commenté sur le site et l’app RMC Sport). Ménagés ce mardi, Dayot Upamecano et Adrien Rabiot devraient être capables de tenir leur place - c'est du moins ce qu'espère le staff. Le doute persiste encore au sein de la sélection marocaine pour plusieurs cadres de Walid Regragui.

Au moment de débuter leur dernier entraînement collectif avec le match face aux Bleus, certains tauliers des Lions de l’Atlas ont été ménagés. Le défenseur central Romain Saïss, les latéraux Achraf Hakimi et Noussair Mazraoui comme le buteur Youssef En-Nesyri ont ainsi fait du vélo pendant plusieurs minutes avant d’enchaîner par un footing avec le préparateur physique.

Aguerd absent en début de séance

Habitués à courir après le ballon lors du Mondial, les Marocains pourraient accuser le coup physiquement contre l’équipe de France. Si Walid Regragui a assuré que ses joueurs n’étaient pas fatigués au moment de disputer cette demi-finale, les qualifications héroïques et historiques face à l’Espagne et au Portugal pourraient bien laisser des traces sur les organismes à l’heure de défier les Kylian Mbappé, Olivier Giroud, Antoine Griezmann et autres flèches tricolores.

Outre les joueurs ménagés en début de séance ce mardi, un cas risque de s’avérer un peu plus problématique. Si seul le premier quart d’heure de l’entraînement était ouvert à la presse, Nayef Aguerd n’y a pas du tout participé.

Forfait lors du quart de finale remporté contre le Portugal de Cristiano Ronaldo (1-0) à cause de ses ischios, le défenseur central de West Ham et du Maroc demeure incertain pour la demi-finale a également souffert de symptômes grippaux ces derniers jours. Le doute autour de sa participation à la rencontre ce mercredi subsiste.