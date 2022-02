Équipe de France: Lloris se prépare à "souffrir" au Mondial 2022

Hugo Lloris, dans un entretien au Times, estime que la Coupe du monde 2022 sera "difficile" pour l'équipe de France, tenante du titre. Le capitaine est néanmoins confiant sur la capacité du groupe à être prêt.

Hugo Lloris ne prévoit pas d'aller au Qatar avec une étiquette de favori. Dans une interview publiée vendredi par The Times, le gardien et capitaine de l'équipe de France s'est exprimé avec prudence sur les chances au Mondial 2022: "Je m'attends à une Coupe du monde difficile pour la France. Nous devrons être prêts mentalement et physiquement. Car lorsque vous êtes les champions du monde, tout le monde vous attend".

Pour appuyer ses propos, Hugo Lloris rappelle que les dernières sélections championnes du monde ont pris la porte dès le premier tour en défendant leur titre: "Quand on voit les trois derniers Mondiaux, le vainqueur a eu du mal à chaque fois. C'était le cas de l'Italie en Afrique du Sud, de l'Espagne au Brésil et de l'Allemagne en Russie. Ce n'est jamais simple. C'est pourquoi il est important de se préparer à souffrir".

Le tableau n'est toutefois pas tout noir. Malgré tout optimiste, le gardien de Tottenham compte sur Didier Deschamps pour que l'équipe soit à la hauteur de l'événement: "Nous avons une grande équipe, talentueuse, avec une forte personnalité. Nous avons un grand manager. C'est sûr que nous trouverons la bonne façon de nous préparer et d'être prêts à relever le défi".

Sur les terrains à 40 ans?

Cet entretien avec le journal britannique a aussi été l'occasion pour l'ancien Lyonnais, qui a soufflé sa 35e bougie en décembre, d'aborder sa fin de carrière. Il pense pouvoir fairer durer le plaisir: "Lorsque j'ai commencé ma carrière, 35 ans était un objectif. (...) Je réalise que je me sens vraiment bien et que je ne vois pas mon niveau baisser. J'aime le football de haut niveau, et la Premier League est le meilleur championnat du monde, probablement le plus intense. Je veux en profiter autant que possible. (...) Je me sens prêt à relever le défi pour les deux prochaines années, au moins".

En citant ensuite Edwin van der Sar, Gianluigi Buffon et Dino Zoff, Hugo Lloris laisse même entendre qu'il souhaite encore être sur les terrains à 40 ans: "Beaucoup de gardiens dans le passé prouvent que vous pouvez jouer à un haut niveau jusqu'à très tard. J'ai été assez impressionné quand je suis arrivé à Tottenham de voir Brad Friedel jouer et s'entraîner [à 41 ans] comme un trentenaire". Son nouveau contrat avec les Spurs, qui s'achève en juin 2024, lui garantit pour l'instant d'être actif jusqu'à 37 ans.