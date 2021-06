Euro 2021: les enseignements de la phase de poules pour l'équipe de France

Opposée à la Suisse pour les huitièmes de finale, l'équipe de France sort d'une phase de poules avec quelques certitudes, mais tout de même beaucoup d'interrogations. Deux chantiers demeurent: l'attaque et les flancs en défense.

L'attaque reste à peaufiner (le système aussi)

Karim Benzema a rassuré avec son doublé mercredi face au Portugal, après deux premières prestations à l'Euro 2021 mitigées et sans marquer. Tous les voyants ne sont pas pour autant au vert. L'attaque française n'a finalement marqué que deux buts sur attaque placée, celui contre l'Allemagne et le deuxième contre les Portugais. Kylian Mbappé n'a pas encore trouvé le chemin des filets et Antoine Griezmann, tout en étant très utile, demeure bien loin de son niveau du Mondial 2018.

À la décharge de ce dernier, Didier Deschamps ne l'a pas forcément aidé en lui demandant beaucoup d'efforts défensifs sur l'aile droite au cours de ses deux premières sorties. Sans surprise, il s'est montré le plus intéressant offensivement quand il s'est retrouvé dans l'axe, lors de la seconde période contre la Hongrie et face au Portugal.

Plus globalement, c'est toute l'animation offensive qui reste à peaufiner. D'autant que le sélectionneur a troqué son 4-3-3 pour un 4-2-3-1. Va-t-il conserver ce schéma pour la suite du tournoi? Faut-il continuer avec Corentin Tolisso sur l'aile droite, après sa prestation très moyenne contre le Portugal? Kinglsey Coman peut-il être une solution crédible, sans nuire à l'équilibre de l'équipe?

Dans l'absolu, la question de la position de Kylian Mbappé pourrait même se poser, mais Didier Deschamps a clairement fait savoir qu'il comptait sur lui à gauche. Mais c'est dire à quel point le secteur offensif peut être ajusté, mais aussi à quel point les individualités permettent, même quand le collectif demeure peu convaincant, d'obtenir des résultats.

Le chantier des latéraux

C'est le vrai point noir de cette phase de poules. À droite, Benjamin Pavard a déçu. Mais Jules Koundé, défenseur axial de formation, n'a pas fait mieux. À gauche, Lucas Hernandez est diminué physiquement et Lucas Digne risque le forfait pour le reste du tournoi. Pour ne rien arranger, les deux n'ont pas spécialement été rayonnants.

Pour la Suisse, Didier Deschamps n'aura potentiellement aucun latéral gauche de métier. Il va donc falloir prévoir une solution de rechange. Adrien Rabiot, comme contre le Portugal? Léo Dubois, qui n'a pas encore eu la moindre minute de temps de jeu à droite, son poste de prédilection, mais qui a déjà dépanné à gauche en club? Presnel Kimpembe, qui a été formé à ce poste mais n'y joue plus du tout depuis des années? Heureusement pour les Bleus, la charnière ne pose de pas de problème sur le plan individuel et évite que la réflexion soit encore plus large.

Pogba est au rendez-vous

Il s'agit sans doute du point le plus positif de ce début d'Euro. Après une première moitié de saison difficile, mais une fin très intéressante avec Manchester United, Paul Pogba est aujourd'hui au top de sa forme. Certes, il n'a pas réussi à surnager contre la Hongrie, où l'ensemble de l'équipe a fait défaut. Mais la "Pioche" a rayonné contre l'Allemagne. Il a aussi su être décisif à un moment-clé contre le Portugal, avec cette splendide passe décisive pour le deuxième but de Karim Benzema.

Avec un tel niveau et un tel volume de jeu, Paul Pogba fait les affaires de Didier Deschamps, qui peut se permettre d'avoir un N'Golo Kanté plus bas et plus concentré sur les tâches défensives alors qu'il a démontré toute sa capacité avec Chelsea à se projeter dans le camp adverse. Sans doute aussi que cette paire peut rassurer le sélectionneur sur la viabilité d'un milieu à deux dans un 4-2-3-1.