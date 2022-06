France-Croatie, les compos: Mbappé associé à Benzema, Griezmann remplaçant, Koundé à droite

Didier Deschamps a choisi de lancer Kylian Mbappé dès le début du match contre la Croatie ce lundi lors de la quatrième journée de Ligue des nations. L’attaquant du PSG sera associé à Karim Benzema dans le onze tricolore où les Bleus évolueront avec une défense à quatre. Christopher Nkunku est préféré à Antoine Griezmann.

Après trois contre-performances, les Bleus n’ont déjà plus le droit à l’erreur lors de la quatrième journée de la Ligue des nations ce lundi. Bonne nouvelle pour Didier Deschamps, Kylian Mbappé fait son retour dans le onze de départ de l’équipe de France pour le duel contre la Croatie au Stade de France. Comme annoncé par RMC Sport, l’attaquant du PSG débute la rencontre et évoluera avec Karim Benzema en attaque.

Le onze de la France: Maignan - Koundé, Konaté, Kimpembe, Digne - Kamara, Guendouzi, Rabiot - Nkunku, Mbappé, Benzema.

Le onze de la Croatie: Ivusic - Stanisic, Erlic, Sutalo, Juranovic - Brozovic, Modric, Kovacic - Pasalic, Budimir, Brekalo.

Koundé à droite dans la défense à quatre

Derrière la doublette Benzema-Mbappé, Didier Deschamps a choisi de renforcer son secteur défensif. Si les Bleus ont déjà évolué en 4-4-2 contre l’Autriche (1-1) et lors du match aller à Split (1-1), le sélectionneur a modifié son schéma tactique ce lundi. Devant Mike Maignan, préféré à Hugo Lloris, Jules Koundé évoluera au poste de latéral droit alors que Presnel Kimpembe et Ibrahima Konaté auront à cœur d’aider leur gardien à ne pas encaisser le moindre but et ainsi boucler un premier match sans s’incliner dans cette Ligue des nations. Lucas Digne est, lui, aligné dans le couloir gauche.

Au milieu, le trio Kamara-Guendouzi-Rabiot aura la tâche de faire oublier N’Golo Kanté et de lutter avec le trio croate a priori composé de Luka Modric, Marcelo Brozovic et Mateo Kovacic. Le nouveau joueur du Real Madrid, Aurélien Tchouaméni, prend place sur le banc. Christopher Nkunku va disposer d’une nouvelle opportunité pour tenter d’ouvrir son compteur but chez les Bleus ou voudra faire briller le duo Benzema-Mbappé alors qu'Antoine Griezmann va débuter sur le banc lors de ce choc de la Ligue des nations.

Les compos de France-Croatie

Les remplaçants français: Lloris, Areola, Pavard, Griezmann, Tchouameni, Ben Yedder, Coman, Clauss, Saliba, Diaby, Théo Hernandez.

Les remplaçants croates: Livakovic, Labrovic, Pongracic, Majer, Caleta Car, Kramaric, Vlasic, Sucic, Jakic, Orsic, Ivanusec, Vida.