Griezmann, Mbappé, les Espoirs... quelle équipe de France pour les JO de Paris 2024 ?

Alors que Kylian Mbappé et Antoine Griezmann ont exprimé leur envie de disputer les Jeux olympiques de Paris 2024, l'équipe de France pourrait avoir fière allure dans un an, notamment en attaque.

Trois ans après la bérézina des JO de Tokyo, où l'équipe de France de football n'avait pas passé les poules et à treize mois des Jeux olympiques organisés à Paris (24 juillet-10 août pour le tournoi de foot), de nombreux joueurs ont exprimé leur souhait de disputer la compétition à domicile, là où Sylvain Ripoll s'était creusé les méninges pour constituer sa liste pour le Japon.

Capitaine des A, Kylian Mbappé (24 ans) l'a réitéré lors du rassemblement de juin. "J'ai toujours dit que c'était un rêve pour moi de jouer les Jeux olympiques, mais j'ai aussi dit que je ne forcerai pas, que je serai à la disposition du club car ce n'est pas une compétition Fifa", avait confié le Parisien en conférence de presse avant la rencontre face à Gilbraltar.

Trois joueurs de plus de 23 ans autorisés

Trois jours plus tard, le vice-capitaine Antoine Griezmann a lui aussi exprimé son envie de disputer les Jeux olympiques, quitte à aller au clash avec l'Atlético de Madrid, avec qui il est sous contrat jusqu'en 2026. "Est-ce que le club me laissera? Si je suis appelé, je mettrai une pression extraordinaire pour qu’on me laisse les faire. Parce que c’est un rêve, un objectif, c’est en France. C’est représenter la France. Les JO, je pense que tout le monde les regarde à la télé mais tout le monde les fait aussi en vacances, en famille ou avec les amis. J’ai envie et ce serait un rêve de pouvoir vivre ça de l’intérieur."

Autre membre important du groupe France, Olivier Giroud pourrait pousser l'aventure chez les Bleus jusqu'en 2024 pour aller chercher "quelque chose" qui manque à "[s]on palmarès".

Pour la compétition, le sélectionneur n'est pas libre de faire les choix qu'il souhaite. Contrairement au tournoi féminin - où aucune limite d'âge n'est imposée - les équipes masculines doivent être composées avec 18 joueurs, dont la majorité doivent avoir moins de 23 ans (nés après le 1er janvier 2001). Seuls trois joueurs peuvent déroger à cette règle.

Un été 2024 chargé

En prenant la dernière liste des Espoirs, qui vont disputer l'Euro, plusieurs joueurs peuvent prétendre à participer aux Jeux olympiques: Lucas Chevalier, Bafodé Diakité, Yasser Larouci, Joris Chotard, Manu Koné, Michael Olise, Bradley Barcola, Rayan Cherki, Arnaud Kalimuendo, Khéphren Thuram ou encore Elye Wahi. Dans cette liste, William Saliba et Eduardo Camavinga, régulièrement convoqués chez les A, peuvent encore y prétendre, de même que Malo Gusto et Adrien Truffert, blessés et forfaits avec les Espoirs cet été. D'autres partent de plus loin, comme Tanguy Kouassi, Johann Lepenant, Alexis Beka Beka ou encore Georginio Rutter.

Si le vivier est dense pour l'équipe de France olympique, le flou est pour le moment entretenu, dans la mesure où les clubs sont en droit de refuser de libérer leurs joueurs, les JO n'étant pas une compétition Fifa. En 2021, Sylvain Ripoll s’était retrouvé avec onze joueurs à la veille de l’annonce de sa liste et avait dû bricoler pour composer son groupe. Une frilosité des clubs qui pourrait s’accentuer l’été prochain, d’autant que les JO se dérouleront dans la foulée de l’Euro 2024 (14 juin-14 juillet), l'objectif principal de nombreux sélectionneurs, notamment Didier Deschamps.

"J'espère de tout cœur qu'une autre compétition sera prioritaire avant, vous savez laquelle : le championnat d'Europe. Avec la possibilité ou pas de faire les deux, avait expliqué le sélectionneur des Bleus en mars. Je pense que ce seront plus des discussions entre les clubs et les joueurs, car les joueurs ne sont pas salariés de la FFF. A voir s'il y a la faisabilité ou pas. Avoir les JO en France et que cette équipe de France qui représentera notre pays soit la plus compétitive possible, ça me semble normal. Ça n'a pas été le cas lors des derniers JO, malheureusement. Il y aura des discussions. Je ne serais pas l'ultime décideur."

Le onze possible de l'équipe de France lors des JO de Paris 2024:

Chevalier - Gusto, Lukeba, Saliba, Truffert - K. Thuram, Camavinga, Griezmann - Mbappé, Giroud, Cherki