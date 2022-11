Tunisie-France: ces fans français qui font la navette entre Dubaï et Doha à chaque match

Le Qatar n’est pas en mesure de répondre intégralement à l’afflux massif de supporters pendant la Coupe du monde 2022 de football. RMC Sport est allé à la rencontre de ces fans de l’équipe de France qui ont choisi de loger à Dubaï, aux Emirats arabes unis, avant de faire une heure d’avion pour voir jouer les Bleus à Doha à chaque match.

Ils ne sont pas influenceurs et pourtant. La Coupe du monde de football au Qatar donne lieu à de nombreux mouvements de supporters pendant toute la durée de la compétition. Plutôt que de loger dans les hôtels, sur un paquebot, dans une tente installée dans le désert ou même dans un "fan village" parfois insalubre, des fans de l’équipe de France ont choisi de résider provisoirement à Dubaï, capitale des Emirats arabes unis, et pays voisin du Qatar.

RMC Sport est allé à leur rencontre avant le troisième match des Bleus dans le groupe D, ce mercredi (16h) face à la Tunisie. L’occasion de comprendre les origines cette démarche qui peut surprendre et même susciter quelques critiques.

>> France-Tunisie en direct commenté

Une solution face aux "prix exorbitants" à Doha

Malgré l’appel au boycott de la part de plusieurs ONG, des voyageurs venus du monde entier ont fait le déplacement dans le Golfe lors de cette Coupe du monde disputée jusqu’au 20 décembre. Le Qatar n'a pourtant pas les capacités en termes de logements pour accueillir les 1.2 million de spectateurs attendus pendant la compétition. Pas à des prix raisonnables en tout cas, ce qui a poussé certains fans français à opter pour la solution moins onéreuse à Dubaï.

"[L’aéroport de Doha] J’y passe beaucoup d’heures", reconnait volontiers Nathalie, cette supportrice de l’équipe de France présente pour soutenir les Bleus pendant le Mondial 2022. Cette Niçoise fait l’aller-retour depuis Dubaï où elle séjourne pendant la compétition.

Et celle qui prévoit de rester jusqu’à la fin du Mondial de justifier: "Le logement, j’étais autour de 2.300 euros mais pour un mois. [A Doha] C’était 12.000, 15.000 ou 20.000 euros. Des prix exorbitants."

Un constat partagé par Thomas. Cet autre supporter des Bleus est venu avec plusieurs amis pour assister au Mondial. A sept, dont trois enfants, le coût pour la nuit à Doha revenait à 600 euros minimum. Et encore cela correspond au prix des trois conteneurs, logement le moins cher encore disponible, nécessaire pour les accueillir. A Dubaï, ces amis paient 300€ la nuit pour un grand appartement avec trois chambres.

Un vrai défi logistique avec peu d’heures de sommeil

Pour vivre pleinement leur aventure au Qatar pendant la Coupe du monde, ces supporter tricolores ont quand même dû accepter quelques sacrifices. D’abord, il faut prendre en charge le prix des billets d’avion pour chaque match. Thomas s’y est pris à l’avance pour payer moins cher et a déboursé près 150€ pour le transport entre Dubaï et Doha. Mais à l’heure actuelle, pour ceux qui n’ont pas été assez prévoyant, l’addition peut vite devenir assez salée. Des vols réservés au dernier moment peuvent ainsi atteindre environ 400€ par personne. Ensuite, cela suppose une grosse organisation… et des nuits assez courtes.

Afin de bénéficier de tarifs avantageux pour ces déplacements journaliers, les fans ne sont pas autorisés à séjourner plus de 24h au Qatar à chaque fois. Le jour de match est donc assez rythmé.

"Le vol de retour est à 3h du matin, le temps d’arriver il sera 4h du matin, a encore raconté Thomas auprès de RMC Sport. En plus il y a une heure de décalage à Dubaï donc il sera déjà 5h. Donc on fait souvent le tour du cadran."

Un problème environnemental?

A l’heure où les critiques continuent de pleuvoir sur le Qatar à cause des droits de l’homme et de la facture environnementale de cette Coupe du monde, ces supporters habitués à faire la navette entre Dubaï-Doha n’adoptent peut-être pas une posture très durable pour la planète. Afin d’assurer le transport de tous les supporters entre les Emirats arabes unis et le Qatar, pas moins de 160 vols décollent chaque jour pendant le tournoi, soit une toute les dix minutes environ.

"Mon plaisir c’est la Coupe du monde. Pendant un mois je vais être moins écolo, a reconnu Nathalie, un maillot blanc de l’équipe de France saison 2010-2011 sur les épaules. Par contre, tout le reste du temps je fais attention."

Ne pas rater une seconde des Bleus au Mondial

Qu’importe l’enjeu pourvu que l’on ait l’ivresse du jeu. A défaut d’un gros suspense pour la qualification, ces fans tricolores vont pouvoir profiter d’un nouveau moment de communion au stade face à la Tunisie ce mercredi. Déjà qualifiée pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde, l’équipe de France va tenter de sécuriser la première place du groupe D.

En face, les Aigles de Carthage espèrent encore décrocher leur place en phase finale. Et si Didier Deschamps devrait effectuer plusieurs changements dans son onze de départ contre la sélection maghrébine, Thomas compte bien ne pas manquer une miette du spectacle.

"Il est peut-être un peu moins important que les autres. Mais bon, c’est tous les quatre ans, a encore expliqué ce supporter des Bleus. Bien sûr que l’on va y aller. Et on va tout donner pour soutenir l’équipe de France."

Ce mercredi, les supporters français sont appelés à se rassembler au Mall of Qatar, un centre commercial qui dispose d’un espace restauration, à partir de midi heure locale. Ce point de rassemblement est situé à une station de métro du stade de la Cité de l'éducation. Ils prévoient de partir tous ensemble vers 16h (heure de Doha), soit deux avant le coup d’envoi du match des Bleus. Pour ceux qui logent à Dubaï, les retrouvailles avec leur lit ne se fera pas avant de très longues heures.