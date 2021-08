Barça: le vestiaire "brisé" par le départ de Messi, Piqué désigne les responsables

Les joueurs du Barça continuent de digérer l’annonce du départ de Lionel Messi lors du mercato estival. Interrogé ce dimanche après la victoire en amical contre la Juventus, Gerard Piqué a pointé la mauvaise gestion du club sous la présidence Bartomeu.

Un but rapide de Memphis Depay puis deux autres de Martin Braithwaite et Riqui Puig. Sur le terrain, le Barça a parfaitement négocié le premier match de l’après-Messi en dominant la Juventus (3-0) ce dimanche en amical. Mais en coulisses, les joueurs de l’équipe catalane sont encore meurtris. Coéquipier de Lionel Messi depuis 2008, Gérard Piqué a pris la parole après le succès face aux Bianconeri de Cristiano Ronaldo pour partager le ressenti du vestiaire.

"L’équipe était un peu brisée à cause du départ de Messi, a lancé le défenseur de 34 ans dans des propos relayés par la presse espagnole et britannique. Nous savons qu’avec Leo, nous perdons une pièce très importante. C’est le meilleur joueur de tous les temps. Au niveau du talent, nous ne serons pas aussi talentueux, mais l’équipe va se développer dans d’autres domaines. Il y a des joueurs qui doivent assumer plus de responsabilités et d’autres rôles. En fin de compte, nous sommes obligés de rivaliser et d’essayer de gagner."

Piqué pointe la gestion de Bartomeu

En fin de contrat cet été, Lionel Messi avait donné son accord pour prolonger au Barça. Au terme de négociations avec le nouveau président Joan Laporta, celui de ses débuts, le sextuple lauréat du Ballon d’or était même prêt à baisser son salaire de 50% pour rester en Catalogne.

Mais le règlement de la Liga et le plafond salarial indexé sur les revenus du club blaugrana (forcément réduits à cause du Covid-19) a empêché "La Pulga" de poursuivre l’aventure avec son club de toujours. La conséquence aussi de certaines décisions malheureuses dans la gestion du Barça ces dernières années selon Gerard Piqué.

"La gestion de ces dernières années n’a pas été la meilleure, cela nous pénalise, a encore lâché le champion du monde 2010. Mais l’histoire a déjà montré que nous nous relèverons."

Sans le citer expressément, Gerard Piqué cible très clairement la présidence antérieure du Barça, celle de Josep Bartomeu. Un mandat qui a creusé la dette du club catalan et qui a amené au départ estival de Lionel Messi. Pendant que Barcelone panse petit à petit ses plaies, l’Argentin règle les détails de son arrivée au PSG. Du côté de Paris, l’ambiance dans le vestiaire risque d’être moins morose.