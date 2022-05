Ligue 1 en direct: L'OM devant la DNCG ce mardi

Dans un entretien pour la télévision argentine, Lionel Messi s'est confié sur sa première saison avec le PSG. L'Argentin est notamment revenu sur les sifflets du Parc des Princes à son encontre, le 13 mars dernier contre Bordeaux (3-0).

"A Paris, quand ils m’ont sifflé, je me suis dit: ‘Que vont penser mes enfants ?’ Je n’ai pas aimé que mes enfants soient présents et écoutent ça, a expliqué le septuple Ballon d’Or à Tyc Sports. Ils (ses enfants, ndlr) ne m’ont rien dit. Ils n’ont pas compris. Cette année, j’ai eu du mal à profiter. Je veux revenir à Paris et profiter."

Messi s’est également confié sur ses doutes lors de son arrivée à Paris, l’été dernier. "Le premier jour des enfants à l'école, on a pleuré avec Antonella (son épouse, ndlr). On se disait: 'Qu’est-ce qu’on fait là? Qu’est-ce qui s’est passé?' Ça a été un changement et une année difficile, a-t-il poursuivi. Quand tu as été toute ta vie au même endroit, surtout à mon âge, ce n’est pas facile".

