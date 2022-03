PSG: Marquinhos répond sur RMC aux critiques sur le jeu de Paris

Invité exceptionnel de l’émission Rothen s’enflamme ce vendredi sur RMC, Marquinhos a défendu le PSG face aux critiques. Le défenseur brésilien a notamment abordé la question de l’équilibre collectif quand le trio Mbappé-Messi-Neymar est aligné.

Le PSG se déplace à Nice samedi lors de la 27e journée de Ligue 1. Un choc face aux Aiglons qui pourrait permettre aux Franciliens de consolider leur place de leader du classement face à l’actuel troisième du championnat. Au-delà du résultat comptable, les Franciliens seront attendus sur le niveau de jeu pratiqué face au groupe de Christophe Galtier. Parfois dans le dur cette saison, Paris a pourtant brillé en Ligue des champions contre le Real Madrid. Invité de RMC ce vendredi, Marquinhos a tenu à défendre le bilan de l’équipe face aux critiques.

"Il ne faut pas négliger tout ce que l’on a fait depuis le début de la saison. On a fait beaucoup de voyages, d’entraînements, on laisse nos familles à la maison, on fait des allers-retours en sélection. Le journaliste (qui a posé précédemment une question sur les critiques) travaille aussi et il ne valorise pas son travail en posant une question comme ça, a lancé le défenseur brésilien lors de son passage dans l’émission Rothen s’enflamme. Voilà pourquoi cela m’a un peu énervé. J’ai reçu beaucoup de questions sur le même sujet mais plus respectueuses. Tu peux demander si c’est un match important pour le Paris Saint-Germain, si c’est le moment décisif de la saison… Il y a plein de manières de poser cette question et il l’a fait d’une façon qui m’a un peu déçu, c’est pour cela que j’ai réagi de cette manière."

Marquinhos pas inquiet du jeu pratiqué

Battu à seulement deux reprises cette saison en Ligue 1, le PSG fait pourtant face à de nombreuses critiques car l’équipe semble paradoxalement moins dominante dans le jeu. A l’inverse, face au Real Madrid lors du match aller des huitièmes de C1 (1-0), les Parisiens ont bien maîtrisé leur sujet.

"C’est dur à expliquer. On a fait de bons matchs, d’autres plus difficile, a encore expliqué Marquinhos. Le foot est un peu inexplicable, des fois tu fais de mauvais matchs et tu arrives à arracher une victoire, parfois tu fais des bons matchs et tu n’arrives pas à gagner. Mais les adversaires qu’on rencontre en Ligue 1 ont une manière de jouer totalement différente du Real Madrid. On essaye de s’adapter de la meilleure manière possible pour pouvoir faire des bons matchs souvent."

"On concède beaucoup d’occasions"

Au-delà des résultats obtenus par le PSG, le jeu pratiqué montre parfois une équipe coupée en deux entre les secteurs offensifs et défensifs. Quand Paris souffre, c’est souvent lié à un manque d’équilibre et Marquinhos le reconnait: les adversaires se procurent plus d’occasions.

"On est d’accord. Cette année, on arrive à être très dangereux, mais on est aussi plus vulnérables, on concède beaucoup d’occasions. En tant que défenseur, je le ressens particulièrement, a enchaîné l’international auriverde aux 65 sélections. Il faut que l’on comprenne nos faiblesses et nos points forts, et être intelligents pour s’améliorer et être sûrs de gagner en confiance pour les matchs qui vont arriver. Il faut que l’on appuie sur nos points forts pour être sûrs d’être dominants pendant le match pour ne pas exposer nos faiblesses."

Paris doit trouver un équilibre avec ses trois stars

Le PSG n’a pas souvent réussi à aligner le trio Mbappé-Messi-Neymar cette saison. Cela ne sera pas encore le cas ce samedi contre Nice à cause de la suspension de Kylian Mbappé.

Mais sauf mauvaise surprise ou pépin physique, les trois stars offensives devraient jouer ensemble dans quelques jours à Madrid face au Real. Un système qui pousse le reste de l’équipe à s’adapter pour trouver le bon équilibre entre efficacité offensive et imperméabilité défensive.

"Ce sont des choix, on connaît notre équipe. Si on met dix défenseurs sur le terrain, c’est sûr que ce sera beaucoup plus facile de défendre, a encore estimé Marquinhos. Mais il nous manquerait le côté offensif. C’est important d’avoir un équilibre dans l’équipe. On a des armes offensives très fortes, même exceptionnelles."

Et l’indispensable capitaine courage du PSG de conclure: "Contre le Real Madrid, on a réussi à trouver ce point d’équilibre qui nous a permis d’être confortable et confiants pendant le match. Des fois ça marche, d’autres fois moins. En Ligue 1, on a souvent le ballon, on est très heureux sur le terrain mais on est parfois mal organisés sur les contres. Ce sont des petits détails qu’il faut corriger et qui font la différence dans le résultat."