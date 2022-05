Coupes d'Europe: le point sur les qualifiés avant les dernières journées

Les cinq grands championnats européens disputeront dans les prochains jours leurs dernières journées, qui doivent décider de l’identité définitive des qualifiés pour les Coupes d’Europe 2022-2023.

Angleterre: Chelsea bien parti, Arsenal joue gros dans le derby

Si la lutte pour le titre anime cette fin de championnat, la bataille pour l’Europe fait également rage en Premier League. En attendant de se départager, Manchester City (1er, 89 pts) et Liverpool (2e, 86 pts) sont d’ores et déjà qualifiés pour la prochaine Ligue des champions. Ils seront sans doute accompagnés par Chelsea (3e, 70 pts), qui dispose de 8 points de marge sur Tottenham (5e, 62 pts), qui ont encore 3 matchs à jouer tout comme Arsenal (4e, 66 pts). Le derby entre les Spurs et les Gunners ce jeudi soir (20h45, à suivre en direct sur RMC Sport 1) vaudra donc très cher.

Avant sa dernière rencontre de la saison, Manchester United (6e, 58 pts) est certain de ne pas disputer la plus belle des compétitions de club la saison prochaine. Mais les Red Devils se retrouvent même sous la menace de West Ham (7e, 55 pts), qui a un match en plus à jouer et une meilleure différence de buts, pour la seconde place en Ligue Europa. Derrière les Hammers, Wolverhampton (8e, 50 pts) a encore mathématiquement une chance d’accrocher la Conference League.

Espagne: le FC Séville doit finir le boulot

Le trio Real-Barça-Atlético disputera une nouvelle fois la Ligue des champions en septembre prochain après la victoire des Colchoneros ce mercredi contre Elche (2-0). Le FC Séville (4e, 66 pts) bénéficie de 5 points de marge sur son voisin du Betis (5e, 61 pts) à deux matchs du terme pour la quatrième place qualificative pour la C1.

Les coéquipiers de Nabil Fékir sont d’ores et déjà assurés de disputer au moins la Ligue Europa après avoir remporté la Coupe du Roi le 23 avril dernier aux tirs au but contre Valence. La Real Sociedad (6e, 56 pts) pourrait en profiter pour récupérer une place en C3 malgré sa sixième position. Le club basque dispute actuellement le ticket pour la Conference League avec Villarreal (7e, 53 pts) et l’Athletic Bilbao (8e, 52 pts), qui a disputé un match de plus.

Italie: les jeux sont faits pour la Ligue des champions

L’épilogue de la Serie A se résume essentiellement au duel pour le Scudetto entre les voisins milanais. L’AC Milan (1er, 80 pts) et l’Inter Milan (2e, 78 pts) ont déjà leur ticket pour la prochaine Ligue des champions, tout comme Naples (3e, 73 pts) et la Juventus (4e, 69 pts).

À deux journées du terme, la Lazio (5e, 62 pts) a fait un pas vers la Ligue Europa devant trois équipes à égalité qui se disputent la sixième place, également qualificative pour la C3: l’AS Rome (6e, 59 pts), la Fiorentina (7e, 59 pts) et l’Atalanta (8e, 59 pts). Seule l’une des trois ne sera donc pas européenne cette saison, le septième rang offrant une place en Conference League. Pour rappel, ce sont les confrontations directes qui départagent des équipes à égalité et non la différence de buts. Mais l’équipe laziale pourrait laisser filer des points contre la Juventus ce week-end et revenir ses concurrents dans la course au top 5.

Allemagne: un duel Leipzig-Fribourg pour le top 4

Si le titre est joué depuis plusieurs semaines en Bundesliga, sa lutte pour la Ligue des champions est toujours aussi indécise. Qui rejoindra le Bayern Munich (1er, 76 pts), le Borussia Dortmund (2e, 66 pts) et le Bayer Leverkusen (3e, 61 pts)? Avant la dernière journée, Leipzig (4e, 57 pts) n’a besoin que d’un nul face à l’Arminia Bielefeld pour devancer Fribourg (5e, 55 pts) en raison d’une différence de buts largement supérieure (+35 contre +13).

Menacé par l’Union Berlin (6e, 54 pts), Fribourg a justement l’occasion de valider sa place en Ligue Europa sur le terrain du Bayer Lerverkusen mais aura une autre opportunité, en finale de Coupe d’Allemagne le 21 mai prochain face à Leipzig. Enfin, Cologne (7e, 52 pts) peut encore croire à la Conference League.

France: un podium totalement incertain

Seul le PSG et le FC Nantes, vainqueur de la Coupe de France et qualifié pour la Ligue Europa, sont fixés sur leur avenir européen avant les deux dernières journées. L’OM, Monaco, Nice et Rennes se disputent toujours la seconde place directement qualificative ainsi que la dernière place sur le podium, synonyme de troisième tour préliminaire. Strasbourg et Lens sont encore en course pour accrocher les 4e et 5e place et obtenir un ticket pour la C3 ou la C4. Pour en savoir plus sur la course à l’Europe qui attend la Ligue 1 lors des 37e et 38e journée de championnat, consultez notre article dédié.

Et aussi...

Enfin, dans les autres championnats, plusieurs équipes ont déjà validé leur billet pour la Ligue des champions 2022-2023: le FC Porto, le Sporting (Portugal), l’Ajax (Pays-Bas), Salzbourg (Autriche), le Celtic (Écosse) et le Chakhtar Donetsk (Ukraine). Rappelons aussi que le vainqueur de la finale de Ligue Europa entre l’Eintracht Francfort et les Rangers sera directement qualifié pour la phase de poules.