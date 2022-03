Manchester United-Atlético: à quelle heure et sur quelle chaîne regarder le 8e de finale retour de Ligue des champions

Après le nul à l'aller (1-1), Manchester United et l'Atlético de Madrid vont devoir se départager à Old Trafford lors du 8e de finale retour de Ligue des champions. Les Red Devils pourront compter sur Cristiano Ronaldo et les Colchoneros sur Antoine Griezmann.

Tout reste à faire entre Manchester United et l'Atlético de Madrid. Après le match nul à l'aller à Madrid (1-1), les deux équipes ont cette fois-ci rendez-vous à Old Trafford pour le 8e de finale retour de Ligue des champions. Cette affiche sera à suivre dès 21 heures sur RMC Sport 1 et Canal+, ainsi qu'à la radio sur RMC et en direct commenté sur l'appli RMC Sport.

Un duel Ronaldo-Griezmann

Héros de Manchester United face à Tottenham le week-end dernier, Cristiano Ronaldo sera forcément attendu devant ses supporters, dans une compétition qui lui réussit très bien et dont il est le meilleur buteur (140 buts). En face, Antoine Griezmann devrait retrouver une place du titulaire après sa blessure à l'ischio-jambier, qui l'a éloigné des terrains pendant deux mois. Son absence a coïncidé avec la baisse des régime des champions d'Espagne, qui ont repris du poil de la bête ces dernières semaines.

Alors que Diego Simeone doit faire face à une cascade d'absents (Lemar, Carrasco, Cunha, Wass, Vrsjalko) et d'incertitudes (Gimenez, Kondogbia, Correa), el Cholo pourra compter sur l'international français, meilleur buteur du club en C1 cette saison (4 buts). Eliminés de la Coupe du Roi et à la lutte pour le top 4 en Liga, les Colchoneros veulent poursuivre leur route sur la scène européenne, eux qui ont atteint deux fois la finale de la Ligue des champions (2014, 2016).