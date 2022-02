PSG-Real: Spider-Man, des milliardaires et des artistes… de nombreux invités prestigieux en tribune VIP

Le huitième de finale aller de Ligue des champions entre le PSG et le Real Madrid se déroulera ce mardi à Paris (21h, sur RMC Sport 1). L’occasion pour de nombreuses célébrités d’assister à la rencontre depuis la fameuse corbeille du Parc des Princes.

Encore quelques heures avant le choc tant attendu entre le PSG et le Real Madrid. Encore quelques heures pour trouver un billet tant convoité pour assister à ce huitième de finale aller de la Ligue des champions (dès 21h en direct sur RMC Sport 1) entre deux prétendants au titre dans la compétition continentale.

Si certains ne trouveront pas de place dans un stade à guichets fermés, comme c'est le cas pour El Magnifico, David Ginola, certains passionnés prestigieux ont été invités dans la corbeille du Parc des Princes. Selon les informations de RMC Sport, de nombreuses célébrités assisteront à la rencontre entre joueurs franciliens et madrilènes.

Parmi eux, on retrouve des habitués de l’enceinte parisienne comme l’ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, et l’artiste DJ Snake, tous deux supporters du PSG. Idem pour la maire de Paris et candidate lors de l’élection présidentielle, Anne Hidalgo. Le sélectionneur des Bleus, Didier Deschamps, assistera lui aussi à cette affiche qui opposera plusieurs de ses Bleus.

Des milliardaires, un ministre et des stars du cinéma

Outre ces fidèles du football, plusieurs autres personnalités profiteront du spectacle proposé par Lionel Messi, Kylian Mbappé et autres Karim Benzema et Toni Kroos.

Fan de football et propriétaire du Stade Rennais, le milliardaire François Pinault sera au Parc des Princes. Un temps annoncé parmi les invités dans la tribune, l’homme le plus riche de France, Bernard Arnault, ne sera finalement pas présent selon les informations de RMC Sport.

Outre les milliardaires, le ministre de l’Education nationale Jean-Michel Blanquer ne ratera rien du duel européen entre le PSG et l’équipe merengue.

La chanteuse Vitaa et plusieurs stars du grand écran verront aussi le match depuis la tribune VIP comme Leïla Bekhti et son mari Tahar Rahim ou encore l’actrice Adèle Exarchopoulos.

Spider-Man à la rescousse du PSG?

Grand fan de foot et supporter de Tottenham, Tom Holland a déjà écrit à Kylian Mbappé pour le convaincre (en vain) de rejoindre les Spurs à la fin de son contrat à Paris.

La star hollywoodienne, connu notamment pour son rôle de Spider-Man, fera une pause dans sa tournée promotionnelle en France pour voir le duel entre le PSG et le Real.

C’est donc bien depuis la corbeille du Parc des Princes qu’il encouragera l’attaquant français. Mais ce mardi soir face au Real, c’est bien sur la pelouse que le PSG aura besoin de super-héros. Pour battre les Madrilènes, il faudra une équipe digne des Avengers.