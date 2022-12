Manchester City: Guardiola en attend plus de Haaland, "toujours pas à son meilleur niveau" malgré ses buts

Pep Guardiola a indiqué ce mercredi qu'il n'était pas encore pleinement satisfait de Erling Haaland. Malgré les prestations remarquables de l'attaquant norvégien avec Manchester City, son entraîneur espère encore le voir progresser cette saison.

Auteur d'un nouveau doublé contre Leeds ce mercredi lors de la 17e journée de Premier League, Erling Haaland a aidé Manchester City à se défaire des Peacocks (3-1). Mais cela ne semble toujours pas suffire au très exigeant Pep Guardiola. Quand il ne taquine pas Kalvin Phillips sur son poids, le technicien catalan explique aussi ce qu'il manque encore à l'attaquant norvégien.

"Il rate des occasions, mais les chiffres sont exceptionnels. C'est une menace incroyable et il est toujours dans la bonne position au bon moment, c'est vraiment bien, a analysé l'entraîneur après les deux buts du Norvégien contre Leeds. Je pense qu'il n'est toujours pas à son meilleur niveau à cause des blessures. Bouger son énorme corps n'est pas facile pour lui, mais tant qu'il peut jouer des minutes, cela ira mieux."

Guardiola exigeant mais pas inqiuet

Recruté pendant l'été par Manchester City, Erling Haaland a connu un début de saison similaire à ses derniers mois au Borussia Dortmund. Malgré quelques petits pépins physiques, le buteur de 22 ans reste un monstre d'efficacité. En 14 matchs de Premier League, il a déjà inscrit 20 buts soit seulement trois de moins que Mohamed Salah et Heung-Min Son (23 buts) sur l'ensemble de la saison 2021-2022. Des statistiques impressionnantes même si Pep Guardiola en veut plus notamment dans le jeu des Skyblues.

"C'est une question de temps. C'est toujours une menace incroyable pour l'adversaire. Bien sûr qu'on est ravis, mais (il manque) ce petit plus dans le rythme qu'il avait en début de saison, il galère un peu, a encore estimé l'entraîneur de Manchester City après la victoire face à Leeds. Je suis quand même plus que satisfait, mais la première partie de saison il était plus aiguisé. Il s’améliore, il est très professionnel. Il prend soin de son corps et de son esprit."

Privé de matchs pendant le Mondial 2022, Erling Haaland reste sur deux sorties réussies contre Liverpool (3-2) en League Cup puis face à Leeds (3-1) en Premier Legue. Prochaine adversaire de Manchester City, samedi en championnat, Everton est prévenu: le Norvégien va vouloir briller pour achever de convaincre Pep Guardiola.