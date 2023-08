France-Australie: la compo des Bleus, Galthié aligne la grosse équipe avant le Mondial

Fabien Galthié a annoncé ce jeudi la composition du XV de France pour le test-match face à l'Australie. Le sélectionneur des Bleus a choisi d'aligner la meilleure équipe possible pour cette dernière rencontre de préparaiton avant le début de la Coupe du monde.

Les supporters du XV de France dont Vincent Moscato risquent de trembler dimanche lors du test-match entre les Bleus et l'Australie au Stade de France (17h45). Et pour cause, Fabien Galthié a aligné tous ses cadres pour le choc face aux Wallabies prévu à douze jours du match d'ouverture du Mondial à domicile (du 8 septembre au 28 octobre).

Comme attendu et révélé par RMC Sport dès mardi, Antoine Dupont sera bien là lors de ce duel aux allures de répétition générale avant de défier les All Blacks. Dans le sillage de son capitaine, la France compte marquer les esprits et s'offrir une belle victoire face à l'Australie.

La charnière Dupont-Jalibert partie pour durer?

Certes, les Wallabies d'Eddie Jones sont retombés au huitième rang mondial, mais cette équipe d'Australie reste l'une des sélections phares du rugby. Si la crainte de perdre un nouveau joueur sur blessure demeure après le forfait Romain Ntamack, le XV de France entend parfaire sa montée en puissance avec un ultime test-match à grosse intensité.

L'occasion, aussi, de donner du temps de jeu à la charnière Dupont-Jalibert avant probablement de l'aligner pendant la Coupe du monde. Sans surprise, en raison de l'absence de Cyril Baille pour quelques semaines, Jean-Baptiste Gros accompagnera Uini Atonio et Julien Marchand.

A noter, parmi les finisseurs, la présence du pilier gauche Sébastien Taofifenua, absent des 33 pour le Mondial, qui rentrera à Lyon après le match contre l'Australie. Comme à son habitude, Fabien Galthié a également appelé six avants et deux arrières pour renforcer le secteur de la conquête sur la fin du match contre l'Australie.

La compo des Bleus face à l'Australie

Les titulaires: Ramos - Penaud, Fickou, Danty, Villière - Dupont (m), Jalibert (o) - Ollivon, Alldritt, Cros - Willemse, Flament - Atonio, Marchand, Gros.

Les finisseurs: Mauvaka, S. Taofifenua, R. Taofifenua, Woki, Aldegheri, Paul Boudehent, Couilloud, Jaminet.